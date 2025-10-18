La ciudad española que está en riesgo muy grave por tsunami: la ciencia lo ha confirmado

Un reciente estudio científico ha señalado a una ciudad española que, según los investigadores, enfrenta un riesgo muy elevado ante la posible llegada de un tsunami. Lejos de tratarse de una mera hipótesis remota, los expertos alertan de que este escenario podría hacerse realidad en un futuro relativamente cercano, con consecuencias potencialmente catastróficas para su población.

Los análisis realizados por el equipo investigador señalan que esta zona presenta condiciones geográficas y sísmicas que la convierten en especialmente vulnerable. De producirse un maremoto, tanto las infraestructuras como la población se verían gravemente afectadas, dado que no existe aún una preparación real ni planes de evacuación eficaces para un evento de estas características.

Los expertos insisten en la necesidad de actuar con antelación: reforzar los sistemas de alerta temprana, informar adecuadamente a la ciudadanía y elaborar protocolos de actuación específicos que permitan minimizar los daños si el desastre llegara a producirse. Porque aunque la amenaza no sea inminente, la ciencia ya ha dejado claro que el riesgo es real.

La comunidad científica ha confirmado, mediante sofisticados modelos predictivos, la particular vulnerabilidad de esta localidad costera, indicando la necesidad de prepararse para escenarios adversos. Esta amenaza se inscribe en el contexto de los efectos del cambio climático, que está alterando los patrones oceánicos y sísmicos con una intensidad sin precedentes históricos.

Las simulaciones indican que esta población española podría sufrir destrucción significativa en caso de producirse el tsunami. Ante esta situación, las autoridades están evaluando medidas preventivas y protocolos de evacuación, mientras los especialistas recuerdan que estos fenómenos, aunque infrecuentes en las costas mediterráneas y atlánticas españolas, no son imposibles.

Los sistemas de alerta temprana y una planificación urbana adaptada a estos riesgos se consideran elementos fundamentales para mitigar el impacto potencial de este fenómeno, que podría desarrollarse con escaso margen para la reacción.

La ciencia lo confirma

España, por su condición peninsular, podría verse seriamente afectada por factores que hasta ahora no se habían considerado prioritarios en la planificación de emergencias. El mar, fuente tradicional de recursos y bienestar, podría transformarse en una amenaza considerable bajo determinadas circunstancias.

La revista National Geographic define el fenómeno: «La palabra tsunami o sunami procede de los términos japoneses ‘tsu’ (puerto o bahía) y ‘nami’ (ola). Este término internacional describe la llegada de una serie de olas que impactan contra la costa, provocadas por terremotos submarinos, erupciones volcánicas, deslizamientos de tierra, detonaciones nucleares submarinas o el impacto de grandes meteoritos. Aunque frecuentemente se ha empleado el término ‘maremoto’, los científicos prefieren evitarlo ya que estas olas no están causadas por las mareas. A diferencia de las olas comunes generadas por el viento, las olas de tsunami tienen características distintivas y la mayoría no ‘rompen’ como las tradicionales olas de playa.

Está en riesgo muy grave por tsunami esta ciudad española

Los estudios sobre la posibilidad de un tsunami en un futuro no muy lejano en el área del Mediterráneo ponen en riesgo esta costa especialmente poblada de nuestro país. El impacto de un tsunami en esta área podría ser realmente devastador si tenemos en cuenta algunos detalles importantes.

Tal y como nos explica un reciente artículo de la revista Springer Nature: «El riesgo de tsunami se considera como la probabilidad de que una costa en particular sea golpeada por un tsunami que puede causar un cierto nivel de impacto (destructividad). La métrica de impacto de un tsunami se expresa en términos de valores de intensidad del tsunami, K, asignados en una escala de 12 grados. Para calcular el riesgo de tsunami nos basamos en el historial de tsunamis de la región codificado en los catálogos de tsunamis. El modelo probabilístico adoptado se utilizó con éxito para la evaluación del riesgo de terremotos (Kijko et al. en Bull Seismol Soc Am 79:645-654, 2016) y de tsunamis (Smit et al. en Environmetrics 30:e2566, 2019) considerando la magnitud sísmica y la altura del tsunami como métricas de los respectivos peligros. En este modelo, en lugar de métricas de riesgo, insertamos la métrica de riesgo, es decir, el impacto de las olas en términos de valores de intensidad. El procedimiento permite la utilización de todo el conjunto de datos que consiste no solo en la parte completa (reciente) del catálogo de tsunamis, sino también en la parte histórica altamente incompleta e incierta del catálogo. El riesgo se evalúa en términos de probabilidades de superación y períodos de retorno de ciertos valores de intensidad en marcos de tiempo específicos. Aplicamos el modelo utilizando catálogos para el Mediterráneo y los mares conectados. El análisis de sensibilidad mostró que el uso de conjuntos de datos completos generalmente proporcionó resultados más realistas que el uso de conjuntos de datos completos. Los resultados indicaron que el nivel de riesgo depende del nivel de sismicidad y no del tamaño de la cuenca oceánica individual. El nivel de riesgo de tsunami más alto se encontró en el Mediterráneo oriental (EM), con un riesgo significativamente menor en el Mediterráneo occidental (WM). En el Mar de Mármara (MS), el riesgo de tsunami era bajo, y el más bajo fue en el Mar Negro (BS). El riesgo en el pequeño Golfo de Corinto (CG, Grecia Central) era comparable al de WM. El período de retorno de tsunamis dañinos (es decir, K ≥ 7) fue 22 años en toda la cuenca mediterránea y 31, 118, 135, 424 y 1660 años en las cuencas EM, WM, CG, MS y BS, respectivamente».