Los expertos no dan crédito: nace en España una cría de una especie rara de rinoceronte

En el corazón de Bioparc Valencia, tras 491 días de gestación, la hembra Kwanza dio a luz a un macho de rinoceronte blanco del sur, una de las especies más amenazadas por la caza furtiva. El nacimiento supone un hito para el zoológico valenciano y un éxito para el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP). Las cámaras instaladas en el interior del recinto captaron el momento exacto del parto y las primeras horas de vida de la cría.

«Estamos muy contentos. Hemos trabajado durante años tanto con inseminación artificial como con reproducción natural, y finalmente lo hemos conseguido», explicó Loles Carbonell, directora técnica de animales de Bioparc Valencia. No es un nacimiento más: se trata del primer rinoceronte blanco del sur nacido en el parque desde su inauguración, hace casi 18 años.

Nacimiento de una cría de rinoceronte blanco del sur en Valencia

El rinoceronte blanco del sur (Ceratotherium simum simum) forma parte de los programas de conservación más complejos de Europa debido a su baja fecundidad: las hembras sólo paren una cría cada tres o cuatro años, tras gestaciones que superan los 16 meses.

«Es un momento muy importante para el programa internacional de conservación», señaló Raúl Olmo, miembro del equipo de cuidado animal. «Hablamos de una especie altamente amenazada, y cada nacimiento en condiciones controladas supone una esperanza real para su supervivencia a largo plazo».

Tras el parto, madre y cría permanecieron en un espacio interior especialmente adaptado, lejos del público y de cualquier estímulo innecesario. Los veterinarios observaban a distancia para comprobar que el pequeño se alimentaba con normalidad, se mantenía activo y respondía adecuadamente a los estímulos de su madre. Luego, el reencuentro con el resto del grupo (formado por el macho Martin y las hembras Nombula y Ami) se realizó de forma progresiva.

«Es fundamental insistir en que este nacimiento supone un hilo de esperanza para el programa internacional de preservación de esta amenazada especie (EEP) en el que participa BIOPARC Valencia albergando un grupo de cría controlada científicamente y que tiene como objetivo garantizar la supervivencia de esta amenazada especie incluida en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza)».

Nombre

Con una participación de más de 5.000 personas, cerca del 50% del público ha elegido Kairu como nombre para la cría de rinoceronte blanco nacida en BIOPARC Valencia. Concretamente, 5.184 votaciones dieron como resultado que el 44,7% se decantara por este nombre, que significa «el que es negro» en kikuyu, lengua originaria de Kenia, y que hace referencia al tono oscuro de la piel del animal tras su nacimiento.

El equipo de cuidado animal propuso otras dos opciones de nombre: Dikembe, asociado a la fuerza y la resistencia, que obtuvo el 35,46% de los votos, y Meru, inspirado en un monte de Tanzania, con el 19,84%. La iniciativa refleja el creciente compromiso social con la conservación de la biodiversidad y la protección de la vida silvestre.

Mientras el pequeño rinoceronte sigue creciendo bajo la atenta mirada de su madre y de los especialistas, su nacimiento se convierte en un símbolo de esperanza.

Conservación del rinoceronte

Los rinocerontes constituyen uno de los grupos de especies más afectados por el furtivismo y el tráfico ilegal de vida silvestre. Se trata de un conjunto de grandes mamíferos fitófagos de gran singularidad evolutiva, cuyo origen se remonta al Mioceno, hace aproximadamente 20 millones de años.

En la actualidad existen cinco especies de rinocerontes en el mundo. Dos de ellas habitan en África —el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro— y las tres restantes se distribuyen en Asia: el rinoceronte indio, el rinoceronte de Java y el rinoceronte de Sumatra. Todas las especies están amenazadas y, en el caso del rinoceronte de Sumatra, el rinoceronte negro y el rinoceronte de Java, su situación es especialmente crítica, al encontrarse en peligro inminente de extinción.

Las principales causas de este acusado declive están directamente relacionadas con la actividad humana. Los rinocerontes son cazados de forma intencionada para cortarles los cuernos, muy demandados en el mercado ilegal por sus supuestas propiedades medicinales o afrodisíacas. Este comercio ilícito ha elevado el valor del cuerno de rinoceronte por encima del del oro, alimentando redes criminales altamente organizadas.

En las zonas más afectadas por el furtivismo y el tráfico ilegal de rinocerontes suelen concurrir graves problemas de inseguridad y corrupción, con la presencia de mafias implicadas también en el tráfico de armas y drogas.

La Unión Europea cuenta con una de las legislaciones más estrictas del mundo en esta materia. Europa actúa como mercado de destino y, debido a su situación geográfica, España se ha convertido en un punto especialmente sensible para este tráfico ilegal. Por este motivo, España ha sido el primer país europeo en transponer el Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional de especies silvestres, conocido como Plan TIFIES, que incluye medidas para prevenir la extinción de estos animales.