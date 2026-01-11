Abascal: «Yo no quiero ser el vicepresidente del señor Feijóo»

Santiago Abascal deja claro cuáles son sus ambiciones políticas de cara a unas hipotéticas elecciones generales. El líder de Vox rechaza conformarse con un papel secundario en un eventual Gobierno de coalición con el Partido Popular y lanza un desafío directo a Alberto Núñez Feijóo: «Yo antes de exigir, lo que voy a hacer es pedir humildemente a los españoles que me den su apoyo para que yo sea el presidente del Gobierno».

Aunque las encuestas actuales sitúan al PP por delante de Vox, Abascal insiste en su aspiración de liderar «un gran cambio en España» que recupere la soberanía, la seguridad, la prosperidad y «la esperanza de los jóvenes para poder formar una familia». Sólo después, admite, «los españoles emitirán su veredicto y entonces ya veremos qué es lo que hacemos».

PREGUNTA.- Las encuestas a día de hoy no dicen eso. Vox va como un tiro, pero de momento el Partido Popular sigue teniendo más votos que Vox.

RESPUESTA.- Por eso, como no se han convocado, no me voy a poner en la tesitura. Pero quiero que los españoles sepan que yo no quiero ser el vicepresidente del señor Feijóo. Yo quiero ser presidente del Gobierno de España y quiero liderar un gran cambio en España en los términos en los que estamos hablando. Una España que recupere su soberanía, que recupere su seguridad, que recupere su prosperidad, la racionalidad en el gasto público, la esperanza de los jóvenes para poder formar una familia. Yo quiero hacer eso en España y después los españoles emitirán su veredicto. Y entonces ya veremos qué es lo que hacemos.