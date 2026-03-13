Soy piloto de combate y éste es el sueldo que gano al mes en el Ejército del Aire: «Bastante…»

Una entrevista se ha convertido en viral al descubrir el sueldo de un piloto de combate del Ejército del Aire español. Cada uno elige la profesión que desea ejercer de forma directa o indirecta, en gran parte sabiendo el sueldo con el que tendrá que vivir toda la vida y lo que tendrá que hacer para conseguirlo. Invertimos tiempo en nuestra formación y de nuestra vida en un trabajo, que primero de todo, debe apasionarnos para poder ejercerlo durante décadas o el tiempo que podamos hacerlo.

Servir en el ejército es un tipo de profesión que conlleva más riesgos de lo que nos imaginaríamos. Pese a que hay otros profesionales, como los bomberos, los policías o los propios médicos que son capaces de poner en riesgo su propia vida e integridad en el día a día para salvar una vida. Los sueldos de los cuerpos de seguridad están constantemente en debate en nuestro país, debido a las connotaciones que generan y lo que puede suponer dedicarse a ello, no son tareas fáciles que deben tener una compensación económica.

Lo que se gana al mes en el Ejército

El trabajo que se realiza en un Ejército en el que no hay guerra a la vista, consiste en prepararse para ello. Es decir, un piloto de combate debe entrenar como si estuviera en combate, sin estarlo. Su misión es asegurar un país en calma, en caso de que llegue un conflicto en el que se requiera su presencia.

Hasta entonces, aprenderá a pilotar un avión que debe estar listo para el combate. Lo hará siendo funcionario, es decir, con una plaza que habrá conseguido después de pasar por un examen y formación, cumpliendo con unos requisitos que figuran en la web del ejército.

El dinero que percibe es, al igual que el resto de los funcionarios, de procedencia de todos, por lo que, de nuestros impuestos acabamos pagando a un profesional que ha confesado en una ya viral entrevista lo que cobra al mes. Unos euros que quizás nunca hubiéramos imaginado.

La imagen de los pilotos de combate que aparecen en las películas tiene poco que ver con la que tenemos en España. Pero no deja de ser una misión peligrosa la que deben realizar, en unas prácticas que se deben hacer de forma regular, para que los soldados no pierdan forma física o habilidades.

Esto es lo que cobra un piloto de combate en España

Uri Sabat ha entrevistado al capitán Enrique Gil Cañete que forma parte del exclusivo club de los 100 pilotos de combate españoles que forman parte del ejercito del aire. Los Top Gun que se han formado en nuestro país y que pueden darnos una sorpresa al explicar lo que cobran al mes.

En su F18 se pasa horas sabiendo que a final de mes le van a caer varios miles de euros. Según explicó en esta entrevista: «La última nómina neta estamos hablando de 2790 euros. Es la última que me entró antes de ser padre, porque sabes que cuando eres padre pues el IRPF y tal te lo quitan. Pero sí, la última nómina normal, digamos, 2790 euros».

Un sueldo que es de los más altos del ejército, pero tampoco se diferencia tanto de otras profesiones en las que no se ponen en riesgo la propia vida entrenando o estando en combate. En España cobraría lo mismo que un Mosso d’esquadra y un poco menos que un médico que haga sus guardias.

Funcionarios públicos que igual que este piloto, saben qué es dejar a la familia en casa en Navidad o trabajar de noche mientras el mundo duerme.

Un sueldo que ha dado mucho qué hablar en redes sociales y que responde al hecho de que estar en el ejército o servir a los demás acaba siendo vocacional o fruto de un compromiso con una nómina fija. La estabilidad de trabajar para el estado es algo que atrae a muchas personas, ya que estamos ante un detalle que puede hacer que se pueda crear una familia o un proyecto vital.

Con una buena nómina a final de mes, aunque sea una tarea peligrosa, la pasión por ayudar a los demás y el sacrificio que conlleva son elementos que hacen que muchos jóvenes vean en este profesional a los mandos de un avión de combate un ejemplo a seguir.

La entrevista que acumula cientos de visualizaciones nos explica el día a día de este experto que, sin duda alguna, sabe muy bien cómo se gana el pan. No ha tenido un camino fácil al que solo llegan una pequeña parte de la población, sólo hay 100 pilotos de combate de este tipo de aviones que parecen sacados de las películas de Hollywood.