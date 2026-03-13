Alerta total tras el aviso de los meteorólogos por lo que va a pasar en Andalucía esta Semana Santa: «Algún tipo de…»

Los meteorólogos lanzan un aviso total por lo que va a pasar en Andalucía esta Semana Santa, con algún tipo de cambio que nos golpeará de lleno. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que el tiempo se convierte en protagonista en una comunidad autónoma marcada por una fiesta esencial.

Tras este aviso se activa la alerta total

Los meteorólogos advierten de lo que puede pasar en Andalucía esta Semana Santa

Tal y como nos explican desde el canal de El Tiempo: «En el mapa de precipitación, la mayor parte de la Península se sitúa dentro de lo normal, lo que sugiere un comportamiento atmosférico acorde con lo esperable en estas fechas. Sin embargo, destacan zonas del sur, sureste y fachada mediterránea donde la señal es de un tiempo ligeramente más lluvioso de lo habitual. También en Canarias se aprecia esa misma tendencia, por lo que no se descarta una Semana Santa con algo más de inestabilidad en estos territorios respecto a la climatología media».

Siguiendo con la misma previsión: «El única área donde se aprecia una ligera inclinación hacia un escenario más seco es el suroeste peninsular y, en menor medida, Canarias. Aun así, la señal no es lo suficientemente marcada como para hablar de un trimestre claramente seco. En conjunto, la primavera de 2026 se perfila como cálida en la mayor parte del país y con precipitaciones sin una tendencia clara. Como toda previsión estacional, este escenario podrá ajustarse en función de la evolución atmosférica en las próximas semanas. En cuanto a las temperaturas, el escenario dominante vuelve a ser el de valores dentro de la normalidad en gran parte del país. Aun así, se observa una anomalía ligeramente fría en áreas del sur peninsular y litoral mediterráneo, además de en Canarias, donde el ambiente podría ser algo más fresco de lo normal para la época. No se trata, en principio, de una situación de frío destacado, sino de temperaturas algo contenidas, especialmente si coinciden jornadas nubosas, viento o precipitaciones».

En general las temperaturas pueden ser variables: «Pero, ¿qué suele ocurrir normalmente en Semana Santa? Climáticamente, el final de marzo y el inicio de abril suelen dejar un tiempo muy variable en España. Las temperaturas medias todavía reflejan un ambiente fresco, sobre todo en el interior peninsular, donde muchas zonas de Castilla registran medias de entre 7 y 9 ºC. Eso sí, estas cifras esconden contrastes importantes entre el día y la noche: las mañanas pueden ser frías, mientras que por la tarde las máximas suelen suavizarse bastante».