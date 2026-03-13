Frío, lluvia y nieve: la AEMET avisa a España de un tobogán térmico que va a reventar el tiempo

España goza en estos momentos de días soleados pero, según la AEMET, esta situación no va a durar mucho, ya que se acerca un tobogán térmico a las puertas de la primavera. La semana comenzó con intensas lluvias, continuó con días soleados y cálidos y, según parece, volverá a terminar con un tiempo inestable.

Los termómetros de varias regiones de España caerán en picado, sobre todo en lo que respecta a las temperaturas máximas del día. «Se prevén anomalías de temperatura negativas de alrededor de 4 °C a 8 °C para esta época del año», explica Meteored.

En Madrid se pasará de los 18º a una máxima de 12º, mientras que en Bilbao la temperatura caerá de los 21º hasta los 12º. Todo esto se debe a la llegada de un chorro polar que arrastra una masa de aire polar marítima.

El tiempo la próxima semana

El frente gélido trae en primera línea precipitaciones. Las lluvias serán moderadas, salvo en la costa cantábrica, donde se puede esperar que sean intensas, incluso nieve en cotas altas. Las lluvias se mudarán a Aragón y Cataluña a partir del sábado. Sin embargo, los meteorólogos adelantan otro cambio en el tiempo para la semana que viene, protagonizado por el anticiclón de las Azores.

De igual manera, los expertos apuntan a que la incertidumbre de la próxima semana es todavía alta, pero «el modelo europeo baraja la posibilidad de que a mediados de semana la profundización de una baja al norte de Madeira pudiera tomar rumbo a las islas Canarias». Esto significaría la llegada de un ambiente inestable y tormentoso en el archipiélago y es por ello que se recomienda actualizar la información sobre el tiempo con frecuencia estos próximos días.