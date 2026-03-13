La OTAN derriba un tercer misil iraní dirigido contra la base de Turquía que acoge al contingente español

La OTAN ha derribado un tercer misil iraní dirigido contra una base de Turquía en la que se encuentra un contingente español. El dron ha penetrado este viernes en el espacio aéreo turco y ha sido interceptado por los sistemas de defensa aérea de la OTAN ubicados en el Mediterráneo oriental.

Se trata del tercer incidente de este tipo registrado en la zona turca desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva contra Irán el pasado 28 febrero.

Según ha informado el Ministerio de Defensa turco, ya se «están tomando todas las medidas necesarias» para hacer frente «a cualquier amenaza dirigida a las tierras y al espacio aéreo» de su país.

El pasado 9 de marzo Irán lanzó un misil contra Turquía y los impactos del proyectil cayeron sobre la ciudad de Gaziantep, pero no se registraron víctimas mortales ni heridos. Días antes, el 4 de marzo, una unidad española de la OTAN detectó y avisó de la presencia de un dron que se dirigía a Turquía y un destructor estadounidense lo derribó.

Un soldado europeo muerto

Este viernes también hemos conocido que un militar francés ha muerto en un ataque contra la base francesa de Erbil, en el norte de Irak, donde el Ejército galo participa en la lucha contra el terrorismo desde 2015. Se trata del primer soldado europeo fallecido desde que comenzó la ofensiva.

Según ha informado el presidente, Emmanuel Macron, el militar que ha muerto es el suboficial mayor Arnaud Frion, del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces. Pero ésta no es la única víctima; en el ataque también han resultado heridos varios de sus compañeros.

«Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable. Su presencia en Irak se enmarca estrictamente en la lucha contra el terrorismo. La guerra en Irán no justifica tales ataques», ha declarado Macron en un mensaje difundido en redes sociales.