La concejal de Más Madrid que hizo las oposiciones amañadas en Parla: «No tuve información privilegiada»

La concejal de Más Madrid que se presentó a las oposiciones supuestamente «amañadas» en el Ayuntamiento socialista de Parla para auxiliar administrativo ha enviado un comunicado este viernes para aclarar que ella no era conocedora de este presunto amaño.

Tras la información publicada ayer por OKDIARIO anunciando que su nombre estaba en la lista de aspirantes, Isabel María Ávila ha manifestado este viernes que se presentó a estas oposiciones «como una aspirante más, entre las casi mil personas que concurrimos a las 24 plazas convocadas».

«Como ya he señalado, soy una más de las afectadas por esta situación y, lejos de lo que se ha insinuado, tengo la certeza de que mi resultado en la prueba no será favorable, algo que asumo con total normalidad». Así comienza el escrito hecho público por la concejal de Educación de Parla.

«Entiendo la preocupación y el malestar generado entre los opositores ante el presunto patrón detectado en las respuestas del examen. Es comprensible que quienes se han preparado durante meses sientan que la igualdad de oportunidades se ha visto comprometida. Si las sospechas se confirman, estaríamos ante un hecho muy grave que debe ser aclarado cuanto antes», añade.

La edil de Más Madrid, Isabel María Ávila, asegura que ella no era conocedora de esta trampa y avanza que pedirá que se hagan públicas las notas de su examen para demostrarlo.

«Quiero ser tajante en un punto: no era conocedora de esta estrategia ni de la existencia de patrón alguno. Nadie me transmitió información privilegiada. Durante la realización de la prueba, contesté con las respuestas que consideraba correctas, como el resto de los aspirantes, sin reparar en ninguna anomalía. Para demostrarlo, solicitaré que se haga público mi examen, con las respuestas que marqué, para que cualquier persona pueda comprobar que no seguí patrón alguno y que, sencillamente, me limité a responder según mi preparación. No tengo nada que ocultar».

Al mismo tiempo, al igual que ya han hecho PP y Vox, ha pedido este viernes que se depuren las responsabilidades pertinentes tras la exclusiva publicada el miércoles por OKDIARIO y que se repita la prueba.

«Como concejala, tengo la responsabilidad de velar por la transparencia y el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Por ello, voy a exigir que se depuren responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Es necesario esclarecer lo sucedido y determinar si hubo irregularidades por parte del tribunal calificador». «Pero además, considero que la única manera de restaurar la confianza en el proceso es exigir la repetición de la prueba para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a todas las personas opositoras. Solo así podremos asegurar que las 24 plazas se cubren con todas las garantías».

«Confío en la presunción de inocencia que debe aplicarse a todas las personas implicadas, incluido el tribunal, pero también en que las investigaciones que se pongan en marcha arrojarán luz sobre los hechos. Mi compromiso con los vecinos de Parla y con la limpieza de nuestros procesos selectivos está por encima de cualquier consideración personal», finaliza el comunicado.

Presunto amaño

ODIARIO ya avanzó el miércoles que los aspirantes a auxiliar administrativo del Ayuntamiento socialista de Parla iban a impugnar el examen que hicieron el martes 10 de marzo por haber detectado irregularidades en la elaboración del mismo. Los postulantes aseguran que quien elaboró esta prueba siguió un patrón para tratar de favorecer a los allegados al alcalde, Ramón Jurado, o gente cercana al equipo del gobierno liderado por el PSOE.

A la prueba, que cuesta 40 euros por las tasas, se presentaron cerca de 800 personas para un total de 24 plazas. Se trata de un examen con una pregunta y cuatro respuestas de A, B, C y D. De las 33 preguntas que tiene el test, 31 de ellas siguen un denominador común. Todas las respuestas acaban con un punto (.) al final. Salvo una. La respuesta correcta del examen es siempre la siguiente a la que no lleva el punto.

Así es en 31 de las preguntas. Los denunciantes sostienen que, «para no levantar sospechas y que nadie consiga el 10», han colado dos preguntas que no siguen esta «clave».

El Grupo Municipal Vox Parla, a través de su portavoz, Juan Marcos Manrique, va a solicitar formalmente la creación de una comisión de investigación para esclarecer «las graves irregularidades» denunciadas por los aspirantes en el examen.

Por su parte, el Ayuntamiento de Parla ha trasladado en un comunicado que revisará las presuntas irregularidades denunciadas en un examen de un proceso selectivo de personal auxiliar administrativo, pese a que no ha tenido aún «constancia alguna» de alegaciones ni impugnaciones por parte de ninguno de los opositores.