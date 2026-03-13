EEUU alerta a sus ciudadanos en España de posibles «amenazas» ante las marchas del ‘No a la guerra’

La Embajada de EEUU en Madrid y el consulado en Barcelona han alertado a través de sus redes sociales a sus ciudadanos sobre el riesgo de que las manifestaciones, convocadas con intenciones pacíficas mañana sábado en toda España contra la guerra en Irán, acaben convirtiéndose en una amenaza, por ser conflictivas. La embajada advierte que esas concentraciones «pueden acabar provocando confrontaciones», según aseguran en su alerta.

Para evitar problemas, la Embajada aconseja evitar manifestaciones y concentraciones, revisar los medios de comunicación locales y estar pendientes de las noticias de última hora, estar preparados para cambios de planes, permanecer alerta a lo que les rodea y ante posibles amenazas.

La plataforma Parar la guerra ha convocado alrededor de 150 concentraciones y manifestaciones en toda España, con casi 20 puntos de concentración en la Comunidad de Madrid y otras tantas en Cataluña.

La plataforma convocante, Parar la guerra, ha advertido que las manifestaciones serán pacíficas y que cuentan con el apoyo de numerosas personalidades del mundo de la cultura y el arte, así como con el patrocinio del PSOE, Sumar o los sindicatos UGT y CCOO.

El manifiesto, que ha servido para convocar las concentraciones, cuenta con el apoyo a título personal de políticos socialistas, como Diego López Garrido o Rafael Estrella, de la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y de los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, respectivamente. Junto a ellos, una larga lista de actores, actrices, directores de cine, cantantes, escritores y filósofos, entre los que figuran Miguel Ríos, Joan Manuel Serrat, Daniel Carpalsoro, Emilio Martínez Lázaro, Benjamín Prado, Charo López, Juan Echanove o el teólogo Juan Tamayo, entre otros.

La organización de las manifestaciones calcula que las más numerosas serán las convocadas en Madrid ciudad (en la Plaza Juan Goytisolo) y en Barcelona (en el Pla de la Seu, delante de la Catedral), ambas previstas en el centro de la ciudad a las 12 del mediodía.