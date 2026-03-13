Felipe VI y la Reina Letizia serán recibidos en audiencia por el papa en el Vaticano el próximo viernes 20 de marzo, una visita que precede a la que León XIV realizará a España en el mes de junio.

Según la agenda oficial de la Casa del Rey, la estancia de los reyes en Roma incluirá también, tras el encuentro con el papa, la toma de posesión de Felipe VI como protocanónigo honorario de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, una tradición de siglos reservada a la monarquía española.

Durante siglos, la tradición de que los monarcas españoles reciban honores eclesiásticos en Roma ha estado marcada por gestos simbólicos de cercanía con la Santa Sede. Hasta ahora y desde 1977, era el Rey Juan Carlos quien había asumido el título de protocanónigo de la Basílica de Santa María la Mayor, un reconocimiento que refleja la histórica relación entre la monarquía española y el papado. Y es que esta tradición comenzó en 1647 con el Rey Felipe IV.

Este cargo honorífico, que combina prestigio religioso y diplomático, se otorga a personas de la más alta relevancia y consolida la presencia histórica de España en los principales templos del Vaticano. Por otra parte, los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía visitaron por última vez este templo en 2018, ocasión en la que inauguraron la nueva iluminación de la basílica.

Se trata de la segunda ocasión en la que Felipe VI y doña Letizia se encontrarán con el papa León XIV después de que el 18 de mayo del pasado año le saludaran en la basílica de San Pedro tras finalizar la solemne ceremonia de la misa de inicio de su pontificado.

En ese saludo, los reyes transmitieron al papa su deseo de verle pronto en España, una invitación a la que León XIV ha respondido con la visita que realizará entre los próximos 6 y 12 de junio a Madrid, Barcelona y Canarias, en el que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado.

Los reyes habían asistido también un mes antes, el 26 de abril de 2025, a la Plaza de San Pedro del Vaticano para despedir al papa Francisco en un multitudinario funeral, un pontífice que les había recibido en audiencia once años antes, en 2014, en el primer viaje oficial al extranjero que realizaron como reyes.

Y en 2013 acudieron, todavía como príncipes de Asturias, a la misa de inicio del pontificado del papa Francisco.

Tras la audiencia con el papa León XIV, el rey tomará posesión de su cargo como protocanónigo de Santa María la Mayor de Roma, una de las cuatro basílicas papales junto con las de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros y en la que está enterrado el papa Francisco.

Una basílica ligada a la monarquía española y que durante el reinado de Felipe IV concedió el privilegio a los jefes de Estado españoles de ser protocanónigo mayor.