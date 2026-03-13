Cuándo es el Carlos Alcaraz – Medvedev: horario y canal para ver por TV gratis en directo las semifinales de Indian Wells 2026

Carlos Alcaraz afronta un partido muy complicado frente a Daniil Medvedev en estas semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026, donde ambos pelearán por un puesto en la gran final de esta histórica competición. El ganador de este choque tendrá que pelear con el título frente a Jannik Sinner o Alexander Zverev, que protagonizarán el otro duelo de esta ronda. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para poder ver en directo este partidazo del murciano.

¿A qué hora juega Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Indian Wells 2026 contra Daniil Medvedev?

Carlos Alcaraz se ha plantado en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026, eliminatoria en la que se tendrá que ver las caras ante un Daniil Medvedev que no se lo va a poner nada fácil al murciano. Y es que Carlitos debuto en este torneo que se celebra en California en segunda ronda frente a Grigor Dimitrov (6-2 y 6-3). En tercera ronda se midió al francés Arthur Rinderknech, al que tuvo que remontar (6-7, 6-3 y 6-2). Ya en octavos de final pasó por encima de Casper Ruud por 6-1 y 7-6, mientras que en cuartos se deshizo de Cameron Norrie (6-3 y 6-4). Ahora, si el de El Palmar vence al ruso jugaría la final ante Jannik Sinner o Alexander Zverev.

Sin ningún tipo de dudas, el Masters 1000 de Indian Wells es uno de los torneos más famosos de este deporte y se le ha llegado a denominar, aunque no es de dicha categoría, como el quinto Grand Slam. Este campeonato californiano lo han ganado cuatro españoles en total. El primero de ellos fue José Higueras, posteriormente se lo llevó Álex Corretja. Luego llegó Rafa Nadal con sus tres entorchados y finalmente un Carlos Alcaraz que ha mordido dos veces metal allí y espera este año poder igualar al mallorquín.

La organización de este torneo californiano programó que el Carlos Alcaraz – Medvedev que corresponde a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026 para este sábado 14 de marzo. La ATP todavía no ha anunciado el orden de juego ni los horarios oficiales, por lo que habrá que esperar para conocer la hora en la que le toca jugar al murciano frente al ruso en la pista central del Indian Wells Tennis Center.

Horario del partido de Carlos Alcaraz vs Medvedev en Indian Wells

El año 2026 está siendo muy bueno para un Carlos Alcaraz que separó sus caminos de Juan Carlos Ferrero para comenzar con Samuel López como entrenador. Ahora mismo parece imparable y lo demostró en el Open de Australia, donde consiguió el título por primera vez en su carrera tras superar a Novak Djokovic en la final. Unas semanas después conquistó el ATP 500 de Doha y ahora está a un paso de alcanzar una nueva final en el Masters 1000 de Indian Wells 2026, por lo que tiene posibilidades de sumar un nuevo trofeo a su palmarés.

Este frenético Carlos Alcaraz – Medvedev que corresponde a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se disputará este sábado 14 de marzo. Estos dos tenistas se han enfrentado en ocho ocasiones y el murciano ha ganado seis encuentros, mientras que han caído del lado del ruso los dos restantes. Hay que tener en cuenta que dos de las victorias del de El Palmar fueron en las finales de este torneo californiano, tanto en 2023 como en 2024.

Dónde ver el Masters 1000 de Indian Wells 2026 y a Carlos Alcaraz en directo

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España los diferentes encuentros que se están disputando en este torneo que se juega en Estados Unidos. El Carlos Alcaraz – Medvedev de semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026 se podrá ver mediante los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes. Tenemos que destacar que ambos pertenecen a la plataforma de pago citada anteriormente, por lo que este partidazo no se podrá ver gratis por TV.

Los amantes de este deporte y los aficionados que siguen incondicionalmente al tenista murciano también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Carlos Alcaraz – Medvedev correspondiente a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026 a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero los clientes también pueden acceder a su página web con un ordenador. La app Tennis TV también estará disponible, lo que hay que tener en cuenta que es de pago y recordar que tiene todos los derechos de los torneos de la ATP, menos de los cuatro Grand Slam.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre lo que suceda en el día a día de este emocionante Masters 1000 de Indian Wells 2026. Cuando termine este Carlos Alcaraz – Medvedev de semifinales publicaremos la crónica del partido y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde suelo californiano.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Medvedev del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Por otro lado, todos aquellos aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2026 deben saber que van a poder seguirlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con California para informar sobre todo lo que esté ocurriendo en este Carlos Alcaraz – Medvedev.