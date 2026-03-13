Es oficial: Hacienda confirma el día en el que se abre el plazo para hacer la declaración de la Renta 2026

La campaña para la presentación de la declaración de la Renta 2025 comenzará el 8 de abril y finalizará el 30 de junio de 2026. Estarán obligados a presentar declaración aquellos contribuyentes que superen los umbrales establecidos de rendimientos íntegros del trabajo, capital mobiliario, ganancias patrimoniales o rentas inmobiliarias. Se considerarán rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales si provienen de un único pagador, incluyendo pensiones, haberes pasivos, pensiones compensatorias y anualidades por alimentos. Con más de un pagador, el límite será de 15.876 euros, siempre que los ingresos del segundo y restantes pagadores superen 1.500 euros anuales.

También deberán declarar quienes perciban rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales superiores a 1.600 euros anuales, o rentas inmobiliarias imputadas, subvenciones de vivienda o rendimientos de capital no sujetos a retención superiores a 1.000 euros. Los autónomos estarán obligados a declarar independientemente de sus ingresos, al igual que los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y miembros de su unidad de convivencia. Asimismo, será necesario presentar declaración para aplicar deducciones por inversión en vivienda habitual, doble imposición internacional, aportaciones a planes de pensiones, seguros de dependencia o por solicitar devoluciones correspondientes a retenciones o deducciones familiares. Los perceptores de prestaciones por desempleo únicamente declararán si superan los límites de ingresos establecidos.

Declaración de la Renta 2026

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 traerá varias novedades fiscales que los contribuyentes deberán tener en cuenta. Una de las más destacadas será la deducción para trabajadores con ingresos más bajos: quienes perciban rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales y no tengan otras rentas superiores a 6.500 euros podrán aplicar esta deducción, que permitirá una reducción fiscal máxima de 340 euros para quienes perciban el salario mínimo, disminuyendo gradualmente hasta desaparecer en el límite superior de ingresos.

Se mantendrán los incentivos fiscales vinculados a la sostenibilidad. Los contribuyentes que adquieran vehículos eléctricos, instalen puntos de recarga o realicen mejoras de eficiencia energética en sus viviendas continuarán accediendo a deducciones, fomentando la transición ecológica. Otra novedad importante afectará a las rentas del ahorro más elevadas. Los ingresos por capital, como dividendos, intereses o ganancias patrimoniales, que superen los 300.000 euros estarán sujetos a un tipo marginal del 30 %.

Fechas

Desde el 19 de marzo de 2026, los contribuyentes podrán consultar de forma anticipada sus datos fiscales correspondientes al ejercicio 2025 a través de la sede electrónica o la aplicación de la Agencia Tributaria.Para poder acceder, tendrán que identificarse mediante certificado digital, DNI electrónico o el sistema Cl@ve.

También existe la posibilidad de utilizar el número de referencia. Para ello, los contribuyentes deberán aportar su número de DNI y la fecha de caducidad del mismo. Además, tendrán que introducir el importe que aparece en la casilla «0505» de la declaración de la Renta de 2025 «Base liquidable general sometida a gravamen». Aquellos contribuyentes que no presentaron la declaración el año pasado en lugar de esa casilla deberán aportar un número IBAN en el que figure el como titular.

La información fiscal ofrece un resumen de la situación económica del contribuyente durante 2025: rendimientos del trabajo, cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, inversiones financieras y rendimientos de capital mobiliario. El documento también incluirá las posibles deducciones, como las relacionadas con vivienda habitual, donaciones, planes de pensiones o determinadas situaciones familiares.

Del 8 de abril y hasta el 30 de junio de 2026 se podrá realizar la presentación de la declaración de la Renta 2025 por Internet.

Desde el 9 de abril y hasta el 29 de junio, los contribuyentes podrán solicitar cita para presentar la Renta por teléfono.

Del 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración de Renta 2025 por teléfono, previa solicitud de cita.

Desde el 29 de mayo y hasta el 29 de junio, se podrá pedir cita para presentar la Renta de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Del 1 de junio y hasta el 30 de junio de 2026, la Agencia Tributaria atenderá la confección de la declaración de Renta presencialmente en sus oficinas.

Campaña de Renta 2024

A cierre de la campaña de Renta 2024, la Agencia Tributaria devolvió 13.094 millones de euros a 15.611.000 contribuyentes. Se efectuaron el 97,5% de las devoluciones solicitadas y se abonaron el 95,5% de los importes correspondientes. En total, se presentaron 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que el año anterior, de las cuales 16 millones resultaron a devolver.

Los canales digitales, como «Renta Directa», la aplicación móvil y el plan telefónico «Le Llamamos», gestionaron más de 2.920.000 declaraciones, aumentando en 1.140.000 respecto a la campaña anterior. La aplicación móvil permitió la presentación de casi 704.000 declaraciones, de las cuales más de 523.000 se realizaron en un solo clic. La asistencia presencial y telefónica alcanzó 2.062.000 declaraciones, 103.000 más que el año anterior, consolidando un sistema dual de apoyo al contribuyente.

Los asistentes digitales ofrecieron más de 1.466.000 respuestas desde abril, mientras que se presentaron más de 47.000 declaraciones rectificativas tras avisos preventivos, evitando comprobaciones posteriores, generación de intereses y posibles sanciones. En términos provinciales, las devoluciones pagadas superaron el 95% del importe solicitado, destacando Melilla con un 98,21% y Andalucía con un 96,14%.