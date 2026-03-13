Israel acusa a Sánchez de plegarse ante la dictadura de Irán: «Cesa a su embajadora para acceder a Ormuz»

Israel ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de plegarse ante la dictadura de Irán para acceder al estrecho de Ormuz tras el cese de la embajadora de España en Tel Aviv, Ana María Sálomon. «España retira a su embajadora en Israel apenas dos días después de que la Guardia Revolucionaria Islámica iraní anunciara que condiciona el acceso al estrecho de Ormuz a la ruptura de relaciones con Estados Unidos e Israel. ¿Coincidencia?», ha dicho el Ministerio de Exteriores de la nación hebrea a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

Israel hace referencia así a un anuncio del 9 de marzo de la Guardia Revolucionaria iraní, según el cual «cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio tendrá completa libertad de paso a través del estrecho de Ormuz».

El Gobierno de España cesó el miércoles a Sálomon, llamada a consultas en septiembre de 2025 en respuesta a las «calumniosas acusaciones» hacia España y las «inaceptables medidas» contra las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego dictadas por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu en respuesta al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, justificó este jueves la decisión de cesar a la embajadora de España en Israel alegando la falta de voluntad por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu de mejorar la relación con España, ante las continuadas «injurias y calumnias» que, según su versión, siguen llegando de altos cargos israelíes. Pese a la tensión acumulada desde el reconocimiento del Estado palestino en mayo de 2024, el Ejecutivo de Sánchez había optado hasta ahora por mantener su representación diplomática en Israel al más alto nivel.