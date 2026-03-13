El Govern balear estudiará desde el lunes medidas complementarias a las de Sánchez por la crisis de precios

El Govern balear se reunirá a partir de la semana que viene con agentes sociales y económicos para analizar las posibles consecuencias del conflicto en Oriente Medio e impulsar medidas que «complementarán» las que apruebe el Gobierno de España. Así lo ha dicho la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, tras el Consell de Govern.

Según ha apuntado, el objetivo de la Dirección General de Economía es analizar qué efectos tendría en Baleares la subida de precios y proponer una línea de medidas que «tienen que ir alineadas» con las que se planteen a nivel nacional.

En concreto, los consellers de Economía, Hacienda e Innovación y de Empresa, Autónomos y Energía, Antoni Costa y Alejandro Sáenz de San Pedro, respectivamente, han convocado para el lunes una reunión de la Mesa del Diálogo Social.

En las últimas horas y en esta línea, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que el Ejecutivo «estará muy pendiente» de la evolución del conflicto en Oriente Medio y del potencial impacto sobre la economía balear.

«Con claridad quiero decir que si las empresas de Baleares tenéis dificultades, este Govern estará ahí», ha subrayado este jueves en la clausura de la asamblea electoral de CAEB. En este sentido, Prohens ha remarcado el apoyo del Ejecutivo ante los efectos que pueda tener el conflicto en forma de incremento de precios para las empresas y familias de las Islas.

«También esperamos que estén otras administraciones con medidas desde el diálogo social, en lugar de buscar rédito electoral y confrontación política de una guerra que rechazamos todos», ha sostenido.

Las reuniones con los agentes sociales se iniciarán el lunes y se prolongarán a lo largo de toda la semana próxima.

Durante la guerra de Ucrania, el Govern planteó un plan de apoyo destinado a empresas de las Islas.