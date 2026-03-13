Rosa Fernández, nutricionista, explica por qué comer alcachofa es oro para tu hígado: «Un reseteo»

Comer alcachofa es algo imprescindible para mantener la buena salud de una parte del cuerpo muy importante, el hígado. La nutricionista Rosa Fernández nos explica el motivo por el que debes comer este ingrediente siempre que sea necesario, incluyéndolo en el menú semanal de temporada. Estamos ante una verdura de producción local que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia en la forma de comer que nos invita a estar más pendientes de cada uno de los ingredientes.

En nuestra salud es importante saber lo que comemos, disfrutar de cada uno de estos ingredientes que pueden acabar siendo esenciales. Son tiempos de poner en práctica algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Por lo que, quizás, tocará estar pendientes de estos cambios que pueden ser esenciales. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Una comida saludable puede hacernos sentir especialmente bien, de tal forma que podremos descubrir lo mejor de este tipo de alimentos saludables que son de producción local y nos ayudan en tiempos complicados.

La nutricionista Rosa Fernández nos explica el motivo por que deberemos comer alcachofas

Las alcachofas son un elemento de temporada que puede acabar siendo el que se convertirá en un básico en nuestra cesta de la compra. Vamos a descubrir lo mejor de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estas jornadas en las que cada alimento cuenta.

Será el momento de apostar por una nueva tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle puede convertirse en una realidad que nos afectará de lleno.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que la comida va adquiriendo un aire totalmente nuevo. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener una buena base de ingredientes naturales que nos servirán para conseguir un plus de alegrías para un cuerpo que puede sentirse mejor con estos alimentos.

Hay una razón de peso según Rosa Fernández para incorporar las alcachofas a nuestra dieta. Tal y como nos explica esta experta: «Ayuda a volver al equilibrio. Es el ‘reseteo’ natural que tu hígado necesita tras las fiestas»

Es oro para tu hígado

Las propiedades de la alcachofa están muy presentes, es un alimento que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta. Un buen plato a base de alcachofas nos ayudar a recuperar el equilibrio en época de excesos o simplemente, si queremos cuidar el hígado.

Te proponemos una receta que puedes poner en práctica siempre que la necesitas, una manera fácil y rápida de conseguir aquello que necesitamos. Una comida del todo equilibrada que puede ser esencial en estos tiempos que corren. Podrás disfrutar de un plato maravilloso para tu hígado.

Ingredientes:

6 alcachofas medianas

1 taza de agua

2 limones

1 cebolla grande

6 dientes de ajo

1 puerro fresco

1 rama de perejil fresco

2 hojitas de laurel

6 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

8 tomates bien maduros

2 cucharaditas de sal

1 pizca de azúcar

1 pizca de pimienta

250 ml. de vino blanco

Cómo preparar alcachofas con tomate: