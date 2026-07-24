Barrachina: «Vine a la Diputación de Castellón para que pasen cosas, por eso hay más inversión que nunca»

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, pone en valor esta entrevista en exclusiva con OKDIARIO, el cambio de 180 grados que ha imprimido a la institución desde su llegada. Llegó tras cuatro años que define como «de absoluta parálisis» en inversiones tan importantes como el agua, mientras que ella ha venido trabajando «para que, cuando no llueva, ya tengamos ese problema solucionado». Lo mismo ocurre en materias como los transportes o en el impulso a las políticas de protección a mayores y menores y en la conciliación. Frente a toda esa gestión que la avala, Marta Barrachina critica al gobierno del socialista Pedro Sánchez, que «está a otras cosas y eso hace que desatienda sus funciones».

PREGUNTA. En el reciente debate del estado de la provincia de Castellón, usted dijo que una diputación no está para que pasen los días, sino que está para que pasen cosas. ¿Qué cosas van a pasar en lo que resta de este año y el próximo hasta las elecciones?

RESPUESTA. Tú puedes llegar a una administración y simplemente sentarte y dejar que vayan saliendo las cosas normales y naturales. O puedes provocar que pasen cosas, que es lo que hemos intentado hacer estos años. Por eso hay más inversión en carreteras que nunca, más inversión en conciliación, más inversión en agua, más apoyo a los municipios económicamente que nunca iban a seguir pasando estas cosas. O sea, no vamos a parar. Podríamos decir ya está, porque ya hemos hecho mucho más que han hecho otros, pero no, nunca es suficiente para mi tierra, igual que nunca es suficiente reivindicación la que voy a hacer por mi tierra. Nunca va a ser el trabajo suficiente el que hagamos en esta casa y de aquí hasta final de legislatura. Y, si luego nos dejan continuar los ciudadanos, van a pasar muchas cosas porque tenemos muchos proyectos todavía encima de la mesa.

Venimos de cuatro años de absoluta parálisis en esta provincia, en inversiones tan importantes como el agua. Parece que algunos solo se acuerdan de la necesidad de agua cuando no llueve. Nosotros trabajamos para que, cuando no llueva, ya tengamos ese problema solucionado. Trabajamos para que las oportunidades se generen en los municipios y para eso deben tener buenas conexiones. Por eso invertimos tanto en carreteras. Y luego, lo fundamental para mí, que son las personas. Y ahí hemos hecho un avance en esta casa para cuidar a nuestros mayores y a nuestros pequeños en los municipios y que los padres puedan seguir trabajando y conciliar, tanto si tienen una persona mayor para cuidar como un niño, y van a seguir pasando cosas de este tipo. Mucho apoyo a los municipios y mucha atención a nuestros vecinos, que son nuestra razón de ser.

P. El otro día, hablando con un amigo de la provincia de Castellón, me decía que la Diputación ha estado toda la legislatura para que pasen cosas, mientras que el Gobierno de España ha estado para que pasen los días. ¿Eso es así? ¿Usted lo ve desde la misma óptica?

R. Yo lo que veo es que las personas que nos dedicamos a la política tenemos que trabajar todos los días para eso. Y un gobierno que está en todo lo que está, que es, en beneficiarse de todo lo que la administración le pueda ceder, está ahí todo el día abusando de la administración. Están tan metidos en protegerse ellos mismos y proteger a sus familiares, en que no salga nada más contra ellos, que evidentemente una persona que está obstinada en eso no puede estar haciendo su trabajo, no puede estar atendiendo las necesidades ni de las comunidades autónomas. Mira cómo está nuestra comunidad, mal financiada. Y sin que ingresen los más de 4.000 millones que se le deben para dependencia. Y que se si deben a la comunidad, también se le deben a Castellón. No pueden estar pendientes de arreglar nuestras infraestructuras viarias ni de poner en marcha esos proyectos para evitar inundaciones, ni de mejorar nuestra costa, ni de mejorar los cercanías del transporte ferroviario, que es un absoluto desastre. Yo creo que están a otras cosas y eso hace que desatiendan sus funciones. Y yo creo que no aprobar Presupuestos Generales del Estado ya hubiera tenido que ser durante tres años un motivo para convocar elecciones. Y no atender a las necesidades de su país también tendría que ser un motivo para convocar las elecciones de manera inmediata.