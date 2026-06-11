El PP de Marta Barrachina se alía con los de Teruel y Tarragona para reclamar a Sánchez infraestructuras

El PP de la provincia de Castellón, que preside Marta Barrachina, ha establecido una alianza con los populares de las provincias de Teruel (Aragón) y Tarragona (Cataluña) «para sembrar desarrollo y oportunidades en tres provincias hermanas». Se trata del proyecto denominado Sense Fronteres (Sin Fronteras), constituido este jueves formalmente en La Sénia. De facto, para reivindicar al Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez, infraestructuras necesarias para las tres provincias. La reunión de trabajo ha contado además con la presencia y participación de la presidenta del PP en la provincia de Tarragona, María Mercè Morales, y el de Teruel, Joaquín Juste. Además de los secretarios generales de las tres formaciones provinciales, alcaldes, concejales y afiliados.

Marta Barrachina ha explicado que este encuentro es «el germen de acuerdos conjuntos que mejoren el servicio y las prestaciones a los vecinos». Porque, según ha expresado, Castellón, Tarragona y Teruel son tres provincias «vecinas» que comparten «necesidades y propuestas que deben fructificar en mejores conexiones, recursos, financiación e infraestructuras». «Cuando las fuerzas se unen, las metas se alcanzan», ha augurado Marta Barrachina.

Para la presidenta provincial del PP de la provincia de Castellón, Sense Fronteres es «un compromiso, que fructificará en acuerdos que den soluciones». Así, Marta Barrachina ha recordado que «es necesario» impulsar el Corredor Mediterráneo, «tanto para mercancías como para pasajeros»; ejecutar la A-7 entre las localidades de Vilanova de Alcolea y Tarragona y mejorar la N-232 y la N-420.

La apuesta, ha manifestado Marta Barrachina, es «también por los ferrocarriles, para trazar conexiones entre las tres provincias que nos sumen a todos», además de apostar, también, «por los puertos mediterráneos como polos logísticos que conecten con el interior» de las tres provincias.

Sense Fronteres se forja sobre un decálogo que defiende la igualdad de oportunidades para los territorios e impulsa conexiones entre servicios públicos. Los mimbres que lo forjan, según ha expresado Marta Barrachina, «defienden infraestructuras estratégicas para el territorio», además de reclamar «soluciones a problemas que afectan a muchísimos ciudadanos, como el acceso a una vivienda digna».

Marta Barrachina ha puesto en valor la defensa de una red colaborativa entre ayuntamientos y la defensa de la identidad, porque «es orgullo compartido con valores, raíces e historia». Así, ha concluido que «todos sumamos con una alianza que no entiende de fronteras».

El acto de este jueves se ha celebrado solo 24 horas después de que también Marta Barrachina defendiera este miércoles, como publicó OKDIARIO, en la localidad de Almazora, también en Castellón, una política de «tolerancia cero» frente a la okupación. Y que reclamase al Gobierno de España que deje de bloquear las reformas legales necesarias para proteger a propietarios y vecinos. En ese encuentro del miércoles, junto a Marta Barrachina, participaron el alcalde de Badalona (Barcelona), el también popular Xavier Garcia Albiol, y la primera edil de Almazora, María Tormo.