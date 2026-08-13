El incendio de Niebla (Huelva) tiene una «evolución favorable» y 60 vecinos evacuados vuelven a sus casas

El incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en el término municipal de Niebla (Huelva) comienza a dar sus primeras señales favorables después de varios días de intensa actividad. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este jueves la autorización para que unas 60 personas desalojadas puedan regresar a sus viviendas, después de que la dirección técnica del operativo haya constatado la contención del fuego en el sector este y una evolución favorable en la zona norte.

Sanz ha realizado este anuncio desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), tras participar en la reunión del Comité de Operaciones. El consejero ha destacado que se trata de la «primera vez» desde el inicio de la emergencia que la dirección técnica puede adoptar una decisión de estas características, al considerar que las condiciones de seguridad permiten levantar el desalojo preventivo en determinados puntos.

Los vecinos autorizados a regresar corresponden a las poblaciones de Caballón, Raboconejo, La Florida y Las Arenas. Se trata, además, de algunos de los primeros residentes que fueron desalojados como consecuencia del avance del incendio y que llevaban ya varios días fuera de sus hogares.

«Creo que es la primera vez que vamos a poder trasladar buenas noticias», ha señalado Sanz, quien ha puesto en valor la importancia de que estos vecinos puedan recuperar la normalidad y regresar a sus viviendas después de permanecer alejados de ellas durante un periodo prolongado.

No obstante, el levantamiento de las restricciones no afecta a todas las zonas evacuadas. La autorización se limita exclusivamente a aquellas poblaciones y viviendas que se encuentran fuera del perímetro de la superficie afectada por las llamas. El consejero ha explicado que todavía existen puntos en los que no se dan las condiciones necesarias para permitir el regreso.

Uno de los ejemplos es Tumbalejo, donde permanecen unas cuatro viviendas situadas dentro del área calcinada. Sus residentes tendrán que continuar fuera de sus hogares debido a los riesgos asociados a la zona quemada y a la necesidad de garantizar su seguridad.

La decisión adoptada este jueves supone una reducción del número de personas que permanecen en situación de alejamiento preventivo. Hasta ahora, el plan de emergencias contabilizaba 724 personas evacuadas o alejadas de sus viviendas, una cifra que se reduce en 60 personas tras la autorización de retorno.

Los evacuados continúan siendo atendidos en distintos puntos puestos a disposición durante la emergencia. Entre ellos se encuentran el Teatro de Zalamea la Real, el Centro de Participación Activa de El Castillo de las Guardas y un recurso hotelero situado en Valverde del Camino, donde permanecen alojadas cinco personas.

Durante su comparecencia, Sanz también ha querido agradecer expresamente la colaboración de los alcaldes de los municipios afectados por el incendio, destacando su papel durante la gestión de la emergencia y la atención a los vecinos evacuados.

Mientras se producen estos primeros retornos, los trabajos de extinción y control continúan sobre el terreno. El dispositivo desplegado para hacer frente al incendio está integrado actualmente por 761 efectivos, una cifra que se aproxima ya a los 800 profesionales implicados en las diferentes labores vinculadas a la emergencia.

Estos efectivos desarrollan tareas de extinción, vigilancia, seguridad, coordinación y atención a la población afectada, mientras los responsables del operativo mantienen el seguimiento de la evolución del incendio en las zonas que todavía presentan riesgo.