La Diputación de Castellón impulsa una campaña piloto contra la sumisión química en 40 municipios

La Diputación de Castellón, que preside la popular Marta Barrachina, impulsa una campaña piloto cuyo objetivo es blindar las fiestas de verano de 40 municipios de esa provincia contra la sumisión química. Así, el área de Bienestar Social e Igualdad de la institución provincial pone en marcha Stop Submissió Química! Que ningú amargue la festa! (¡Stop sumisión química! ¡Que nadie amargue la fiesta!, una iniciativa piloto que se ha presentado en el Consell Provincial de la Dona (Consejo Provincial de la Mujer), celebrado este martes en el salón de Plenos de la Diputación y presidido por Marta Barrachina.

Según ha expresado Marta Barrachina, las fiestas patronales y los espacios de ocio «deben ser lugares de convivencia, disfrute y seguridad para todas las personas. Por ello, desde la Diputación impulsamos esta campaña piloto con el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar sin sentirse vulnerables».

La sumisión química consiste en la administración de sustancias psicoactivas a una persona sin su consentimiento y con el objetivo de anular su voluntad, facilitar un robo o cometer una agresión sexual, según ha expresado también la Diputación de Castellón en un comunicado. Puede afectar a cualquier persona, pero su incidencia resulta especialmente preocupante entre mujeres jóvenes y adultas en entornos de ocio nocturno y reuniones sociales.

Marta Barrachina ha advertido de que «el desconocimiento sobre sus riesgos, señales de alerta y medidas de prevención incrementa la vulnerabilidad de las posibles víctimas y dificulta tanto la denuncia como el acceso a la protección y atención necesarias».

La Diputación de Castellón se ha marcado como objetivos de esta campaña piloto sensibilizar a la población sobre los riesgos y consecuencias de la sumisión química, promover hábitos de autocuidado y prevención, fomentar la denuncia y el apoyo a las víctimas y contribuir a la creación de entornos festivos más seguros. «Buscamos impulsar una cultura basada en la prevención, la protección y el respeto, reduciendo riesgos asociados a este tipo de conductas», ha destacado Marta Barrachina.

La campaña se desarrollará en 40 municipios de la provincia de Castellón. De ellos, 27 con una población entre 1.000 y 10.000 habitantes. Y, otras tres localidades que, pese a no cumplir este criterio demográfico, sí experimentan un importante crecimiento poblacional en el verano. «La experiencia permitirá evaluar el alcance y eficacia de las acciones para estudiar su posible ampliación a un mayor número de municipios en el futuro», ha destacado Marta Barrachina.

Así, la acción preventiva consistirá en la distribución de materiales informativos con información clara y accesible sobre qué es la sumisión química, cuáles son sus señales de alerta, medidas de prevención recomendadas y recursos de ayuda y denuncia disponibles.

Además, se distribuirán pulseras reactivas para la detección de determinadas sustancias en bebidas, «una herramienta complementaria de sensibilización y prevención, que permitirá identificar de forma rápida la posible presencia de sustancias químicas y reforzar la concienciación sobre la importancia de la autoprotección», ha añadido Marta Barrachina.

También, tanto los folletos informativos como las pulseras estarán disponibles durante las fiestas de verano, facilitando su acceso a la ciudadanía y contribuyendo a generar espacios festivos más seguros.

Por otra parte, en el Consell Provincial de la Dona, de este martes, la diputada responsable del área, Marisa Torlá, ha dado cuenta de las actuaciones en materia de igualdad efectuadas desde el Servicio de Bienestar Social e Igualdad en el primer semestre del año. Entre ellas, la Gala Construïm juntes (Construimos juntas), del 5 de marzo y en la que se reconoció a María del Carmen Miralles por su trayectoria profesional, liderazgo empresarial y compromiso con la igualdad en el ámbito económico y social de Castellón.

La diputada también ha informado de los talleres Inspiring Girls, dentro de la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer. y, en materia de diversidad sexual y/o de género, realizadas, ha destacado la exposición itinerante Diversidad en MAYÚSCULAS.

En el Consell Provincial de la Dona también se ha informado de la apertura del plazo para la recepción de candidaturas para la distinción Construïm Juntes. Cada participante del Consell podrá presentar un máximo de una candidatura. El plazo concluirá el 10 de agosto.