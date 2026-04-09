Marta Barrachina lanza el proyecto para mejorar travesías y accesos de 64 municipios en Castellón

La Diputación de Castellón, que preside la popular Marta Barrachina, impulsa el denominado primer plan de mejora de travesías y accesos. Una iniciativa dirigida a 64 municipios y con una inversión de siete millones de euros prevista para este año 2026 y, también, para el próximo 2027, tal como ha explicado la presidenta de la Diputación castellonense. Se trata de la primera vez en la historia de la Diputación de Castellón que el equipo de Gobierno lanza un plan específico para las travesías de sus municipios. La iniciativa tiene como lema uno de solo cuatro palabras, pero que define a la perfección el objetivo del plan: Más vida en tu pueblo.

El objetivo del nuevo plan de la Diputación de Castellón, que preside Marta Barrrachina, es mejorar, humanizar y acondicionar los tramos de carretera interurbana que atraviesan núcleos urbanos y que son de titularidad de la Diputación Provincial de Castellón.

A este respecto, Marta Barrachina ha advertido que «no venimos únicamente a asfaltar calles, sino a transformar espacios», porque, según ha explicado, también: «Queremos travesías pensadas para las personas, no solo para los vehículos, porque la travesía no solo es una carretera que pasa por un pueblo, es la puerta de entrada, es el lugar donde caminamos y hacemos la vida».

El plan, según ha explicado también Marta Barrachina, pretende mejorar la seguridad vial peatonal en el ámbito urbano y periurbano, dándoles prioridad frente a los vehículos en los tramos de conflicto entre ambos. También tiene como objetivo mejorar la accesibilidad de los mayores y de las personas con movilidad reducida en el ámbito urbano por el que transcurre la carretera, dotándola de mobiliario urbano, como bancos y papeleras, para los peatones, a fin de que puedan mejorar las condiciones de uso de la población en estos entornos urbanos.

La presentación del plan de travesías de la Diputación de Castellón se ha producido en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial. A la misma, han asistido los alcaldes y alcaldesas de los municipios en que está previsto actuar. En concreto, como se ha dicho, 64 municipios en los que se llevarán a cabo 73 actuaciones.

Marta Barrachina también ha explicado que el plan de mejora de travesías se basa «en el respeto a los municipios». Y que, por ello, a la propuesta de las actuaciones de la Diputación de Castellón, serán las alcaldesas y alcaldes quienes decidan si se realiza y de qué manera. «Nadie conoce mejor su pueblo que quien lo gobierna cada día». Así, la Diputación aportará los recursos y los alcaldes decidirán, según ha explicado también Marta Barrachina.

El plan de mejora de travesías comprende cambiar y mejorar aceras, asfalto, pavimento, instalar farolas, bancos y la plantación de vegetación. Todo ello, para crear espacios más acogedores que dignifiquen la vida en los pueblos».