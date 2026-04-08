La Diputación de Castellón convoca la VII Cumbre de Alcaldes de la provincia para el 28 de abril

La Diputación de Castellón celebrará la que será la VII Cumbre de Alcaldes en toda su historia. La fecha de la convocatoria es el próximo día 28 del presente mes de abril. Para esa fecha, Marta Barrachina, la primera mujer que preside la institución provincial a lo largo de sus más de 200 años de historia, ha convocado a los máximos representantes de los ayuntamientos en el Salón de Recepciones del Palacio Provincial.

La Cumbre de Alcaldes, tal como recoge el artículo 49 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Castellón, ha de celebrarse con carácter bienal. En ella, se debatirán asuntos que son de exclusiva competencia municipal.

Además, según lo establecido en el citado reglamento, habrá una primera intervención de la presidenta, Marta Barrachina. A continuación, se dará la palabra a los alcaldes y alcaldesas que lo soliciten. Los alcaldes y alcaldesas podrán ser respondidos por la presidenta o, en su caso, por los miembros del equipo de Gobierno de la institución provincial.

Marta Barrachina ha destacado que la Cumbre de Alcaldes es «una oportunidad para seguir reforzando nuestra escucha activa con quienes mejor conocen la realidad de sus municipios y seguir así haciendo del conjunto de la provincia fuente de oportunidades y desarrollo».

Marta Barrachina Mateu, alcaldesa de la localidad castellonense de Vall d’Alba, un pequeño municipio de menos de 3.000 habitantes ubicado en la comarca de La Plana Alta, es, desde el 5 de julio de 2023, la primera mujer que preside la Diputación de Castellón en 201 años de historia. Barrachina, que es también la presidenta del PP en la provincia de Castellón, recibió el voto favorable de los 14 diputados provinciales del PP. En su primera intervención en la legislatura, Marta Barrachina ya mostró el talante reivindicativo: «No podemos seguir siendo la hermana pequeña de la Comunidad Valenciana y una más de España. Queremos lo que es justo para Castellón», dijo entonces.