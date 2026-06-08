Tres jóvenes casi matan a golpes de una paliza a un anciano octogenario por diversión en Los Palacios (Sevilla). La Guardia Civil, tras dos meses de investigación, ha detenido a los tres agresores, dos jóvenes de 19 años y un menor de 17, todos españoles y acusados de un delito grave de lesiones.

Los tres detenidos confesaron que no conocían de nada a la víctima y le atacaron por diversión al salir de un local de copas cercano. La víctima ha sufrido la rotura de varios huesos y acabó ingresada en un hospital durante semanas.

La paliza al octogenario tuvo lugar en torno a las 07:00 horas del pasado día 1 de abril en una zona céntrica de la localidad de Los Palacios, cuando la víctima, que se dirigía a un establecimiento hostelero, fue abordada de manera sorpresiva por los tres agresores.

Le rompieron varios huesos a golpes.

Los tres jóvenes increparon al anciano y le dieron una paliza brutal a patadas y puñetazos, huyendo a la carrera del lugar de la agresión. A consecuencia del ataque, el ciudadano sufrió la pérdida del conocimiento y precisó auxilio inmediato por parte del vecindario.

La gravedad de las lesiones sufridas hizo necesario el ingreso hospitalario del anciano octogenario tras la paliza por los tres jóvenes en Sevilla. Le rompieron varios huesos y a punto estuvo de perder un ojo.

La investigación de Guardia Civil, coordinada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Palacios y Villafranca, se centró en un exhaustivo análisis de testimonio y, de manera determinante, en el tratamiento técnico de las grabaciones de las cámaras de seguridad perimetrales.

El rastreo del itinerario previo de los sospechosos desveló que procedían de un establecimiento de ocio nocturno, imágenes en las que se pudo observar a los implicados portando una botella de óxido nitroso o gas de la risa, sustancia de uso recreativo vinculada a la alteración de la conducta y de la percepción.

Tras lograr la plena identificación y localización de los presuntos autores, los tres jóvenes reconocieron la paliza al octogenario, manifestando que la agresión se produjo sin que mediase ningún tipo de conflicto previo con la víctima.

La investigación ha concluido con el total esclarecimiento de los hechos, la plena identificación de los supuestos agresores y la puesta a disposición de la autoridad judicial competente y de la Fiscalía de Menores de los detenidos.