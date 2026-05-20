El ladrón colombiano detenido por asaltar a ancianas en Calahorra (La Rioja) está de forma ilegal en España y está tramitando su regularización. El detenido tiene 30 antecedentes policiales y ha sido multado 13 veces por infracciones administrativas como portar navajas o drogas y por desobediencia a la autoridad.

Su última víctima tiene 83 años, la asaltó con violencia en un portal de Calahorra, empujó a la anciana, la golpeó y le arrancó los pendientes que llevaba. Otras víctimas tienen 77 y 80 años, siempre elegía a ancianas indefensas para robarles. Todas vecinas de su ciudad.

La investigación de la Guardia Civil arrancó tras una serie de denuncias que seguían un patrón muy concreto. El primer caso denunciado fue el de una mujer de 77 años que fue asaltada por el ladrón cuando caminaba por la calle y a la que le arrancó los pendientes de un fuerte tirón antes de huir.

Ataques a ancianas de 77, 80 y 83 años

El modus operandi del ladrón de ancianas era siempre el mismo. Seleccionaba a víctimas de edad avanzada y las seguía discretamente por la calle. Esperaba hasta encontrar el momento en el que pasaban por zonas poco transitadas o justo cuando las mujeres se disponían a acceder al portal de su vivienda, para lanzarse sobre las víctimas y robarles.

El ladrón de ancianas siempre abordaba a las mujeres por la espalda para cometer los robos, aprovechando la limitada capacidad de reacción de las víctimas y la situación de indefensión. Tras la primera víctima, otra mujer de 80 años fue atacada de la misma manera. En esta ocasión, el agresor la sujetó por los hombros para robarle los pendientes, causándole lesiones durante el forcejeo.

El último asalto tuvo lugar días después. Una mujer de 83 años fue la víctima cuando entraba en el portal de una vivienda. El ladrón le arrancó una cadena de oro del cuello de un tirón y desapareció.

El ladrón está en trámite de regularización

La operación ha sido desarrollada por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Calahorra, que han dado con el ladrón gracias a la recopilación de información, la toma de declaraciones, el análisis de patrones delictivos y el estudio de imágenes de las cámaras de seguridad.

Así es como los agentes lograron identificar y detener al presunto autor, al que ya conocían de antes, ya que es un vecino de Calahorra con 30 antecedentes que se dedica a delinquir en su misma localidad sin importarle lo más mínimo.

A pesar de todo su historial, el sujeto está tramitando su regularización en España porque no tiene antecedentes penales con sentencia en firme. De momento le han aceptado la presentación de papeles.