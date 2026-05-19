Koldo a Inda: «Con la fortuna de Zapatero viven 5.000 generaciones como la mía»

Koldo García Izaguirre, ex asesor ministerial de José Luis Ábalos y encarcelado por su implicación en la trama de corrupción del PSOE, aseguró a Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en una entrevista antes de entrar en prisión que «con la fortuna» que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero, imputado este martes por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, «viven 5.000 generaciones» como la suya.

García fue preguntado por «qué fortuna puede tener Zapatero», y si bien en primera instancia aseguró desconocer los datos concretos, sí que deslizó que daría «para que vivan unas cuantas generaciones». Koldo aseguró que, una generación como la suya podría vivir «así como unas 5.000», y añadió que cree que con ese dato, seguramente se «queda corto».

A continuación, Koldo admitió que Rodríguez Zapatero «ha hecho un fortunón» y no especificó si el dinero logrado «está en España o en tierras lejanas», a pregunta de Eduardo Inda en la entrevista exclusiva concedida a OKDIARIO antes del juicio que acabó con José Luis Ábalos y con él en la prisión de Soto del Real.

«Si estuviera en España, sería bueno, porque pagaría impuestos», completó Koldo García con respecto a la procedencia y el lugar en el que se encuentra el dinero de Zapatero, al que la Audiencia Nacional ha imputado este martes ha sido imputado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en el marco del denominado caso Plus Ultra.

Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011, se convierte así en el primer ex jefe del Ejecutivo en ser imputado, a pesar de que en marzo, en el Senado, se jactara de ser «el único presidente de Gobierno de España que en su etapa no tuvo un solo escándalo».