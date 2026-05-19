El PSOE ha reaccionado con vehemencia este martes tras conocer la imputación del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. «La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado sus avances sociales», aseguran fuentes socialistas. Además, dicen confiar en la inocencia del que fuera jefe del Ejecutivo que tendrá que acudir a declarar como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio.

Desde la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz trasladan un «mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia» después de conocerse lo que tildan de «informaciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero».

Según apuntan fuentes de la investigación, se estaría indagando acerca del cobro de comisiones ilegales y del lavado de esos fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.

La trama investigada se habría dedicado, según las fuentes consultadas, a captar dinero de origen ilícito para reintroducirlo posteriormente en el circuito monetario. Uno de los implicados es Julio Martínez Martínez, descrito como amigo personal de Zapatero, que habría ejercido de testaferro y que fue detenido en diciembre.

Sin embargo, en Ferraz ponen el foco en otros aspectos. Desde el PSOE se ufanan de que Zapatero fue jefe del Ejecutivo «durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social». «Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país», se vanaglorian desde el partido del ex presidente del Gobierno.

«La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances», valoran fuentes socialistas. Además, enmarcan la imputación de Zapatero en la conjura de los jueces y la derecha contra el partido. «El que pueda hacer, que haga», aseguran, en alusión a la frase del predecesor de Zapatero, el popular José María Aznar, que animó a quien «que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva» tras tachar a Sánchez de un «peligro para la democracia».

Investigación por presunto blanqueo

El dinero investigado habría procedido de varias fuentes. Una parte habría salido de empresas españolas que buscaban, según las pesquisas, una línea directa con el Palacio de La Moncloa y con gobiernos extranjeros para obtener contratos públicos, ayudas e información privilegiada.

Otros fondos, de naturaleza más turbia, procederían del saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA y de programas de alimentos ligados al chavismo.

Para dificultar el rastreo del dinero, los investigados habrían utilizado como vehículo los 53 millones de euros públicos que el Gobierno de Pedro Sánchez entregó a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021, en el contexto de los fondos de rescate aprobados durante la pandemia.

Aquella decisión, que en su momento suscitó una notable controversia política y judicial, ha terminado convirtiéndose en el eje de una causa penal de primera magnitud.

La otra sociedad mercantil señalada en la investigación es Análisis Relevante SL, que habría recibido grandes sumas de dinero de empresas privadas entre 2020 y 2025 por supuestos servicios de consultoría que no han podido ser acreditados. Las investigaciones han determinado que Zapatero y sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, cobraron de esa empresa al menos 661.000 euros en ese mismo periodo por supuestos trabajos de asesoramiento y comunicación online.

La Policía Nacional ha registrado el despacho de Zapatero, situado frente a la sede del PSOE, y tres empresas, entre ellas, la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav S.L., para registrarla. Aunque las hijas no están imputadas, la investigación examina facturas mensuales de 3.000 euros pagadas por un amigo de Zapatero a su empresa.