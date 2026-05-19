Es de 2025 pero por alguna razón Netflix no para de recomendar esta serie a todos los usuarios y es de las que hay que ver una vez en la vida

A veces en las plataformas de streaming se esconden joyas que tardan en salir a la luz. Una de ellas es la producción canadiense Interconectados (Ripple) de 2025 que no ha llegado hasta marzo a nuestro país y que cuando se estrenó paso sin pena ni gloria. Ahora Netflix no para de recomendar esta ficción a todos sus usuarios. Se trata de una serie dramática creada por Michele Giannusa que relata las aventuras de cuatro extraños en Nueva York, Nate, Kris, Aria y Walter, que deben enfrentarse a diferentes problemas de salud, de trabajo, familiares o de relaciones personales. Los cuatro encontrarán en estos desconocidos que acaban de entrar en sus vidas un apoyo fundamental. Interconectados ha sido dirigida por Melanie Orr, Lisa Soper, Scott Smith y Amanda Tapping y es una serie perfecta para los que están buscando un drama protagonizado por amigos que se convierten en piezas fundamentales para superar grandes problemas y decepciones.

La serie Interconectados ha sido creada por Michele Giannusa que también es responsable del original guion de esta serie junto con Eva Taylor, Joni Lefkowitz, Jerry Kontogiorgis y Marquita Robinson. Una ficción que consta de 8 episodios de una duración de unos 45 minutos aproximadamente y sorprende por sus ingeniosos y ágiles diálogos y por buena interpretación de sus protagonistas que son actores poco conocidos como Ian Harding , Julia Chan, Sydney Agudong y Frankie Faison, pero que han hecho un buen trabajo en esta original producción canadiense. Esta serie es una buena opción para los que están buscando una ficción diferente en el catálogo de la plataforma de streaming de la gran N roja.

¿De qué trata la serie Interconectados?

Esta serie cuenta la historia de cuatro personas que viven en Nueva York y que no se conocen, pero un día sus caminos se cruzan de manera casual cuando cada uno sufre una pérdida esencial. Nate es el dueño de un bar que se tiene que enfrentar a un diagnóstico de cáncer, Kris es la ejecutiva de una discográfica debe encontrar a su próxima gran estrella para poder mantener su puesto, Aria es una aspirante a música cuya carrera sufre un parón por un problema de salud y Walter es un viudo al que Nate conoce cuando le ayuda a arreglar un fregadero.

Sus vidas cambian por completo cuando a partir de una situación aparentemente sin importancia se desencadena un efecto dominó que altera el rumbo de las vidas de estas cuatro personas de forma irreversible. Una serie en la que se habla de cómo cualquier decisión, aunque sea pequeña, puede cambiar nuestra vida y puede afectar a personas que no conocemos ni hemos visto nunca. Interconectados reflexiona sobre el destino, la amistad, la pérdida y la resiliencia a partir de la historia de estos cuatro desconocidos cuyas vidas se cruzan en las calles de Nueva York.

El reparto de esta serie

Los protagonistas de esta serie son los actores Ian Harding que da vida a Nate, el dueño de un bar llamado ‘Lumi West’, al que conocemos por su papel de Ezra Fitz en la serie Pretty Little Liars. Julia Chan a Kris, una ejecutiva de una discográfica y Sydney Agudong a Aria, una aspirante a músico. El actor Frankie Faison, al que conocemos por sus papeles en The Wire y como Sugar en la serie Banshee, la cual se puede ver en HBO, da vida a Walter interpreta el papel de un viudo jubilado,

Además, en el reparto están los actores Eden Broda como Rebecca, la pareja de Ellis. Vanessa Smythe a Claire, la madre de Anna y esposa de Nate y Robert Bazzocchi como John, el marido de Aria. También como personajes episódicos en esta serie aparecen Sarah Swire como Ellis. Marci T. House como Tara Martin, Hazel Lagrendeur como Anna Perry, papel interpretado por una actriz sorda, Isabella Astbury como Finn o Lyra Xhoci como la enfermera Angela y LisaGay Hamilton como Georgia, la admiradora de Walter, entre otros muchos.

En suma, la serie Interconectados sorprende, como hemos explicado, por su original trama, la interpretación de sus protagonistas y sus acertados diálogos. En cada uno de los episodios se va profundizando en los problemas que tienen los protagonistas y cómo gracias al apoyo de los miembros de este improvisado grupo logran superar el duelo, la desilusión, los fracasos profesionales y todos los problemas a los que se van enfrentando.

Sobre si habrá una segunda temporada de Interconectados como están pidiendo sus seguidores, lo primero que hay que tener en cuenta es que nació como una miniserie y va a ser complicado que tenga una nueva entrega. Eso sí, en algunas ocasiones si ha funcionado bien en cuanto a visualizaciones Netflix decide dar el visto bueno a una nueva temporada, pero por ahora la plataforma de streaming ni confirma ni desmiente.