Sólo tiene 6 episodios, acaba de llegar a Netflix y ya lleva 2 semanas en el Top 10: la serie de drama que engancha a todo el que la empieza a ver

El pasado 21 de abril se estrenó en Netflix la serie británica Los no elegidos (Unchosen) y en dos semanas se ha posicionado en la primera posición del Top10 de la plataforma de la gran N roja en 69 países. Una original serie de suspense psicológico creada y escrita por Julie Gearey que cuenta la historia de Rosie, una mujer que vive totalmente aislada con la Hermandad de los Divinos, una secta religiosa estricta. Todo cambia para ella cuando tiene encuentro casual con un convicto fugado. Esta serie está inspirada por experiencias reales en comunidades religiosas como la Iglesia Cristiana de los Hermanos de Plymouth y otros grupos ultraconservadores. La ficción Los no elegidos es una buena opción para los que disfrutan con las serie de suspense psicológico.

La serie de drama Los no elegidos ha sido dirigida por Jim Loach y Philippa Langdale consta de seis episodios de una duración de 45 minutos aproximadamente cada uno. Para su realización Julie Gearey realizó una investigación en la que consultó testimonios de personas que abandonaron comunidades religiosas y se apoyó en documentales como Inside the Bruderhof (2020) y en otras producciones de la emisora británica BBC. Además ha sido protagonizada por los actores Asa Butterfield, Molly Windsor, Tarifa de Fra, Aston McAuley y Alexa Davies, entre otros.

¿De qué trata la serie Los no elegidos?

La protagonista de esta serie es Rosie, una joven madres que vive según las reglas de la Hermandad de los Divinos, una secta cristiana británica rural muy estricta que impone roles de género en la comunidad. Las mujeres se tienen que dedicar al hogar y a los niños y los hombres son los líderes y los proveedores como proveedores y líderes.

Todo cambia para Rosie cuando llega Sam, un forastero con pasado violento ya que se trata de un preso fugado. La hija de Rosie se pierde y es rescatada por Sam y desde ese momento Rosie no sabe de quién se debe fiar si de la secta o de Sam.

Según la sinopsis oficial de la serie: «Rosie es una joven madre que vive en una comunidad cristiana cerrada con su marido y su hija. La llegada del misterioso Sam, un preso fugado, pone de manifiesto la realidad y las limitaciones del mundo de Rosie: tal vez su oculta comunidad religiosa no tenga en cuenta sus intereses. Cuando empiezan a aparecer grietas en el matrimonio, Sam se presenta como su salvador. Pero con su oscuro pasado criminal, ¿dónde reside el mayor peligro, en la secta o en Sam?”.

Una original serie en la que se exploran las dinámicas internas de este tipo de sectas para sus integrantes y la sociedad. Además, intenta explicar el hermetismo de estas sectas y las consecuencias que tiene para sus integrantes cualquier contacto con el mundo exterior. Una serie que nos recuerda a la famosa El cuento de la criada basada en la novela de la escritora Margaret Atwood que también se puede ver en HBO Max, aunque se diferencia porque Los no elegidos está ambientada en la época actual.

El reparto de esta original serie

Los protagonistas de esta serie son los actores Asa Butterfield que da vida a Adam (La invención de Hugo), el severo marido de Rossie y seguidor convencido de esta extraña secta, Molly Windsor (Engaño) a Rosie, la joven madre, Fra Fee (Rebel Moon) a Sam, Christopher Eccleston (The Leftovers) al Sr. Phillips, el líder de la Hermandad, y Siobhan Finneran (Downton Abbey) a la Sra. Phillips, su esposa. En el reparto también están los actores Aston McAuley como Isaac, Alexa Davies como Hannah, Olivia Pickering como Grace, la hija de Adam y Rosi, y Lucy Black, entre otros.

La serie dramática Los no elegidos sorprende por la tensión que logra mantener durante toda la primera temporada y el ambiente oscuro y la atmósfera opresiva que intenta dibujar desde el primer episodio. En los diferentes episodios se va conociendo cómo funciona esta secta rural y cómo practican el control coercitivo y la violencia encubierta. Una de sus técnicas para mantener a sus miembros en la secta, como todas, es el aislamiento total para lo que tienen que cortar cualquier relación con su familia y sus amigos, a los que consideran los no elegidos.

Sobre si habrá una segunda temporada de la serie Los no elegidos, como están preguntando los usuarios de Netflix a los que les ha encantado y se han quedado impresionados por su final abierto, todavía no se ha confirmado nada, pero esperamos que debido al éxito que ha tenido en Netflix se anuncie pronto su renovación. Una serie que nos ha impresionado y estaremos atentos a cualquier noticias sobre la posibilidad de una segunda temporada.