El PP de Madrid acusa a Vox de querer expropiar unos edificios en el distrito Centro para hacer vivienda social

El Partido Popular (PP) en Madrid ha acusado a Vox de querer expropiar unos edificios en el distrito Centro de la comunidad autónoma para hacer vivienda social. La queja se ha producido durante la sesión ordinaria del pleno de este jueves del distrito Centro.

El concejal presidente del PP de Centro, Carlos Segura Gutiérrez, ha cargado contra Vox en Madrid por su apoyo a Más Madrid a su propuesta que pretendía expropiar varios edificios de viviendas de vecinos del distrito Centro de la ciudad de Madrid. «Vox quiere expropiar el edificio de la calle Milaneses. Bravo. Vox quiere expropiar el edificio de la calle Pez a un comerciante del distrito Centro. Bravo. Vox quiere expropiar el edificio de la calle Amparo a una familia de un señor que tenía locales en el distrito Centro. Bravo», ha criticado Segura.

📣 Sesión ordinaria de #PlenoCentro

📆HOY jueves, 14 de mayo a las 17:30 h

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El concejal del PP ha asegurado «no saber si quien habla es Santiago Abascal, Javier Ortage Smith, Arantxa Cabello». «No sé quién habla, pero ole lo que ha dicho hoy Vox, que quiere expropiar edificios, por ejemplo, de comerciantes del distrito Centro», ha añadido mostrando su asombro.

Seguidamente, Segura ha pasado a votación de la propuesta. «Pasamos a votación: Vox», ha preguntado. «A favor», ha respondido en el pleno.

La propuesta, rechazada por el PP

La propuesta, nº 2026/0717440 y presentada por Adrián Jul García, del Grupo Municipal Más Madrid, ha sido rechazada por el voto del PP. La proposición se centraba en cuatro edificios. Incluía la expropiación de, por ejemplo, un edificio de viviendas en rehabilitación, además de otros edificios para destinarlos a alquiler social, atacando de lleno la propiedad privada, en este caso incluso de vecinos del propio distrito Centro.

Según el punto 11 del pleno, donde se incluye la proposición de Más Madrid, los cuatro edificios son:

Edificio en la calle Luna. Es una propiedad de la Junta Municipal, y es un equipamiento en proceso de valoración de su uso. «Convertir el edificio municipal de la calle Luna (Palacio de la Infanta Carlota) en vivienda pública municipal de alquiler», se indica.

Edificio en la calle Pez. Es propiedad de un comerciante y vecino del distrito que tiene un proyecto para destinarlo a hospedaje. Se trata de un edificio vacío, antiguamente ocupado por el Patio Maravillas, luego llamado la Ingobernable.

Edificio en la calle Amparo. Es un edificio vacío, propiedad de varios herederos, que mantienen conversaciones con el Ayuntamiento para su adquisición.

Edificio en la calle Milaneses. Es un edificio actualmente en rehabilitación para la dotación de nuevas viviendas.