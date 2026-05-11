El I Barómetro de la vivienda en la Comunidad de Madrid ha roto uno de los principales argumentos de defensa de la Ley de Vivienda del Gobierno que es insistir en que principalmente las casas en España se compran para especular con ellas. En concreto, de esta encuesta se desprende que «el 82% de quienes planean acceder a una vivienda quieren vivir en ella, mientras que sólo un 12% piensa destinarlo a inversión». Por tanto, «8 de cada 10 residentes de la Comunidad de Madrid que planean acceder a una vivienda, quieren hacerlo para vivir en ella»

Asimismo, de esta encuesta también se deduce que los madrileños «buscan mayoritariamente vivienda para vivir porque sólo 2 de cada 10 piensan comprar para invertir o como segunda vivienda».

De esta forma, convertirse por primera vez en propietario o inquilino sigue siendo la principal motivación de quienes buscan casa. Mientras que la emancipación es el motivo principal para el 22% de ese grupo, porcentaje que se eleva hasta el 32% entre los menores de 30 años. Otros motores importantes de la demanda son la búsqueda de viviendas más adecuadas o la mejora de la calidad de vida.

La compra de la primera vivienda es la prioridad

Por edades, dos de cada tres encuestados menores de 49 años esperan acceder a una vivienda en la Comunidad de Madrid en menos de cinco años. Y la compra de la primera vivienda es la gran prioridad de futuro: el 31% de los encuestados quiere comprar, un anhelo patrimonial que aumenta hasta el 45% entre los jóvenes de entre 18 y 29 años.

El tipo de inmueble que se quiere comprar también varía con la edad. El piso convencional es el favorito para el 46% (especialmente entre 40 y 49 años), mientras que el apartamento gana terreno entre los menores de 30 años (33%) y entre quienes buscan alquilar su primera vivienda de forma independiente.

Para la mayoría de ellos, el coste económico es el principal obstáculo de acceso. Condiciona la intención de compra del 56% de los afectados y del 62% en el mercado del alquiler. Existe además una diferencia generacional ante este reto: mientras la franja de 40 a 49 años sufre la barrera del precio casi en exclusiva (64%), los menores de 30 años se enfrentan a múltiples obstáculos: al coste se suma al difícil acceso a la hipoteca (18%) o los ingresos insuficientes (15%).

Entre quienes no esperan acceder a una vivienda en el próximo lustro, el 15% menciona como impedimento la falta de ahorro y la dificultad para reunir la entrada y los gastos iniciales. El dato revela una demanda latente que sólo se activaría con cambios en las condiciones de financiación.

Las hipotéticas fórmulas de apoyo podrían movilizar esta demanda bloqueada, ya que el 44% se plantearía comprar si dispusieran de avales públicos que cubrieran el 20% de la entrada. Esta medida permitiría a miles de inquilinos dar el salto hacia la propiedad de forma casi inmediata.