El Ayuntamiento de Madrid, a través de la web de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), ha abierto el plazo para que todos los madrileños de hasta 50 años con rentas medias se puedan inscribir al sorteo de 52 viviendas públicas «antiokupas» de alquiler asequible.

Se trata de la promoción de obra nueva Iberia Loreto 1, ubicada en el distrito de Barajas. Según ha podido saber este periódico, el sorteo de este medio centenar de casas se celebrará ante notario a finales de junio.

Para el consistorio esta oferta da respuesta a un amplio segmento de población con sueldos medios que en la actualidad quedan fuera tanto del mercado privado del alquiler como de las políticas municipales de vivienda que, hasta ahora, se estaban llevando a cabo.

Primeras viviendas para «clase media»

La promoción, que ha contado con una inversión íntegramente municipal de cerca de 15 millones de euros (14.618.794 euros, incluido el valor del suelo), posee un total de 52 viviendas (4 de ellas adaptadas a personas con movilidad reducida, 16 viviendas de dos dormitorios y 36 de tres), 52 trasteros, 78 plazas de aparcamiento para coches y 52 para bicicletas.

El precio del alquiler de las viviendas de dos y tres dormitorios, con plaza de garaje, oscilará entre 700 y 1.000 euros aproximadamente, en función del tamaño. En este sentido, la EMVS Madrid ha reservado 12 viviendas para familias numerosas.

Además, tal y como explican desde el Ayuntamiento de Madrid, los futuros inquilinos de estas viviendas nunca pagarán de alquiler más del 30% de los ingresos de su unidad familiar.

Éste es el primer edificio de la empresa municipal construido con sistemas industrializados en madera y finalizado tan sólo 17 meses después de que el alcalde pusiera la primera piedra de esta nueva promoción pública residencial.

Requisito «antiokupas» para acceder

A estos nuevos pisos de la promoción Iberia Loreto 1 podrán acceder madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores con ingresos por encima de 3,5 veces el IPREM y con límite de ingresos de 5,5 veces el IPREM.

Esto quiere decir que, por ejemplo, una pareja con dos hijos podrá tener como máximo unos ingresos brutos anuales de, aproximadamente, 68.000 euros para acceder a estas viviendas públicas.

Otro de los requisitos para participar en el sorteo de esta promoción es que ninguno de los miembros de la unidad familiar haya sido condenado por delitos relacionados con la okupación, ni haber sido condenado por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años.

A esto se le suma que los interesados en estas viviendas antiokupas deberán estar empadronados en el municipio de Madrid, con una antigüedad mínima de 5 años ininterrumpidos, o de 8 dentro de los últimos 10 años, y no ser titulares de pleno dominio ni de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda en el territorio nacional.

Para los que quieren «vivir en su ciudad»

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, se ha enorgullecido de este primer sorteo que permite ampliar el acceso a la vivienda pública en régimen de alquiler asequible «a madrileños con ingresos medios que, pese a contar con empleo y estabilidad económica, no pueden acceder al mercado libre del alquiler en las condiciones actuales».

En esta línea, González ha explicado que el objetivo es «atender a los tramos intermedios de renta para favorecer la emancipación y, sobre todo, la estabilidad residencial de los madrileños que quieren quedarse a vivir en su ciudad», evitando, así, «la exclusión residencial de un sector social clave para el tejido productivo y social de la ciudad de Madrid».