El Pleno del Congreso ha tumbado este martes el decreto ley que incluía la prórroga automática de los alquileres que vencen 2026 y 2027 por no contar con suficientes apoyos para su aprobación ante el rechazo expresado por el PP, Vox y Junts. Pese a ello, miles de caseros deberán prorrogar obligatoriamente los alquileres a sus inquilinos si así lo solicitaron mientras la medida estuvo publicada en el BOE.

Aunque la norma finalmente haya sido rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios, todas aquellas prórrogas que hayan sido solicitadas durante el periodo que ha estado en vigor serán de obligado cumplimiento.

El propio texto del decreto reconoce en un fragmento que la extensión de hasta dos años de duración o tres en caso de las zonas tensionadas «deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador», salvo que se trate de un alquiler de habitaciones o de temporada.

Muchos juristas destacan que el derecho del arrendatario nació automáticamente con su promulgación en el BOE y que se puede ejercitar desde ese mismo instante» desplegando plenos efectos jurídicos. De esta forma, resulta aplicable durante todo el periodo en que esté vigente, con independencia de su convalidación o rechazo en el Congreso.

De hecho, por esta misma razón, las asociaciones de inquilinos han recomendado e insistido a los interesados en que dejaran constancia de la solicitud, mediante burofax, email o carta.

En este sentido, aunque la norma decaiga en la Cámara Baja, todos los propietarios que hayan recibido esa solicitud deberán ampliar el contrato de sus inquilinos, salvo que el casero necesite la vivienda para que vivan en ella él, sus padres, hijos o su expareja.

Un 2% de solicitudes en inmobiliarias

Según han asegurado a OKDIARIO desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), entre un 1% y un 2% de los clientes con alquileres gestionados por agencias han solicitado prorrogar el contrato. En España, en la actualidad, hay más de cuatro millones de alquileres. Sin embargo, no todos caducaban en el periodo señalado o estaban controlados por inmobiliarias.

De esta manera -tirando por lo bajo- serán miles los propietarios que se verán obligados a acatar una norma que nunca ha llegado a ser convalidada en el Congreso de los Diputados.

Con los datos de Sumar hasta 600.000 contratos eras susceptibles de acogerse a la prórroga, cifra que asciende a más de un millón de hogares y dos millones de ciudadanos si se incluían los que vencen el año próximo. Por lo tanto, podrían ser muchos más los caseros obligados a extender la duración del contrato.

Además de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la norma recogía también una limitación extraordinaria del 2% de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.

Díaz amenaza con una «movilización»

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado este martes horas antes de someter a votación el decreto a la movilización social si el Congreso tumbaba esta tarde prorrogar los alquileres.

Díaz ha advertido de que el Ejecutivo «no será el responsable» de que la Cámara Baja haga decaer el decreto, sino que será responsabilidad de aquellos que voten en contra del mismo. En todo caso, ha afirmado que, aunque «hay batallas que se pierden en las Cortes, están ganadas en la calle».

«El llamamiento es a la movilización social. Los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización. Por tanto, si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía a que se organice», ha enfatizado la ministra. Asimismo, Díaz ha indicado que desde Sumar «no se van a rendir» y estudiarán «todas las medidas posibles».