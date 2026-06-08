Colas en Decathlon por las sandalias que sirven para playa, senderos suaves y paseos sin que duelan los pies ni salgan ampollas

Encontrar unas sandalias cómodas para el verano no siempre es tan sencillo como parece. Muchas prometen frescura, pero después de unas horas caminando terminan provocando molestias, rozaduras o incluso las temidas ampollas. Por eso, cada vez que aparece un modelo capaz de combinar comodidad, ligereza y buen precio, la atención se dispara. Es lo que está ocurriendo con unas sandalias de Decathlon que se han convertido en una de las opciones más buscadas para los meses de calor.

Diseñadas para caminar por senderos sencillos, también se han ganado un hueco entre quienes buscan un calzado cómodo para ir a la playa, recorrer paseos marítimos o disfrutar de largas jornadas al aire libre sin sufrir al final del día. Se trata de las sandalias NH100 para mujer de Quechua, un modelo pensado para aquellas que realizan caminatas ocasionales y necesitan un calzado fresco que acompañe durante horas.

Uno de los aspectos que más llama la atención es que ofrecen comodidad desde el primer momento. No requieren ese periodo de adaptación habitual en otros zapatos de verano y cuentan con una plantilla y una amortiguación que ayudan a reducir el impacto de cada paso. Esto resulta especialmente importante durante las vacaciones, cuando es habitual caminar más de lo normal visitando ciudades, paseando por zonas turísticas o recorriendo rutas sencillas en plena naturaleza.

Las sandalias perfectas de Decathlon

Otro detalle que está convenciendo a muchas es su sistema de ajuste. Incorporan varias tiras regulables que permiten adaptar la sandalia a la forma del pie, consiguiendo una mayor sujeción sin apretar en exceso. Gracias a ello, el pie permanece más estable al caminar y disminuye la posibilidad de que aparezcan rozaduras en las zonas más sensibles. Para quienes han sufrido alguna vez el incómodo roce de unas sandalias nuevas durante los primeros días de uso, este aspecto puede marcar una gran diferencia.

Además, son unas sandalias pensadas para acompañar durante buena parte del verano. Pueden utilizarse tanto en la playa como en caminos de tierra o durante paseos por entornos urbanos. Su diseño permite moverse con comodidad entre distintos escenarios sin necesidad de llevar varios pares de calzado en la maleta. También están preparadas para mojarse, por lo que resultan una alternativa interesante para quienes pasan parte de sus vacaciones cerca del mar, de ríos o de zonas donde el agua forma parte del recorrido. Su secado rápido ayuda a que vuelvan a estar listas en poco tiempo después de haber estado en contacto con el agua.

A todo ello se suma un precio que las sitúa entre las opciones más atractivas de la temporada. Mientras algunos modelos similares pueden superar ampliamente varias decenas de euros, estas sandalias cuestan sólo 13,99 euros, lo que ha contribuido a que despierten un gran interés. La combinación de comodidad, buen ajuste y precio asequible ha hecho que muchas las consideren una de las compras más interesantes para afrontar los meses de calor.

Con el verano ya en marcha y las vacaciones cada vez más cerca, no es extraño que este modelo esté ganando protagonismo en las tiendas de Decathlon. Para las mujeres que buscan unas sandalias con las que ir a la playa, caminar durante horas o disfrutar de rutas sencillas sin terminar con los pies doloridos, las Quechua NH100 se han convertido en una de las mejores alternativas.