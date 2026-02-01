Casi un 60% de las inmobiliarias ya no saca viviendas de alquiler al mercado. Concretamente, un 31% de las agencias declara que ya es incapaz de captar viviendas para alquilar y otro 26% afirma que actualmente no pone en alquiler propiedades. Éste, para los expertos, es un síntoma de colapso del mercado inmobiliario. Ni las inmobiliarias encuentran ya casas.

Según la Encuesta de Sensibilidad Inmobiliaria (ESI) realizada por Idealista, un 25% de las agencias inmobiliarias espera encontrar en los próximos meses menos viviendas para poner en alquiler. Un 24% mantiene su esperanza en captar el mismo número de casas en los próximos meses y un 20% que cuenta con hacerlo.

Con todo ello, el portal subraya que la principal preocupación de las agencias actualmente será adquirir inmuebles, pero en cuanto al cierre de nuevos contratos, un 26% también cree que va a alquilar menos casas pese a tenerlas.

Decenas de familias por vivienda

Frente a la escasez de producto para alquilar destaca que durante el cuarto trimestre de 2025 los anuncios de viviendas en alquiler publicados en Idealista recibieron una media de 34 contactos antes de darse de baja, una cifra que es un 14% más elevada que la registrada en el mismo periodo de 2024, cuando recibían de media 30 contactos.

Es decir, la presión de la demanda es cada vez mayor mientras que el número de viviendas que sale al mercado es cada día más escaso. Sin embargo, este fenómeno tiene una incidencia distinta en las diferentes capitales. Barcelona es el mercado donde la competencia por la vivienda es mayor, con 65 familias por cada anuncio.

Le siguen Palma (55), Madrid (44), Bilbao (42), San Sebastián (36) y Valencia (30). Por debajo de estas cifras se sitúan Sevilla (29), Málaga (28) y Alicante (23). En el lado opuesto se encuentra Cáceres, con siete contactos por anuncio, seguida por Salamanca (10), Badajoz (10), Segovia y Granada (12 en ambos casos).

Los precios tocan el límite

En cuanto a los precios de los alquileres, cada vez son menos las inmobiliarias que aprecian que los precios del alquiler las viviendas seguirán subiendo, pasando del 45% del pasado trimestre al 35% de los encuestados en sus previsiones para los próximos tres meses.

Lo que más piensan las agencias, concretamente un 49% de ellas, es que los alquileres se mantendrán en su zona y sólo un 5% anota que las rentas bajarán.

Baja la confianza en el alquiler

El Índice de Alquiler (56,4 puntos) ha alcanzado ahora su cota más baja desde el tercer trimestre de 2023, cuando alcanzó los 54,2 puntos.

La confianza por el mercado de arrendamiento había aumentado ligeramente durante 2024, pero esta corrección de finales de 2025 y comienzo de 2026 vuelve a colocar el índice como estaba hace dos años.

El sector sigue sin atisbos de mejora. En un entorno marcado por los altos precios de las rentas, la escasez de oferta en el mercado y un imparable incremento de la demanda, las dificultades de acceso al arrendamiento son cada vez mayores.

También desciende a mínimos de dos años y de manera preocupante la confianza de las inmobiliarias ante la escasez de oferta y el freno en las ventas.

Los índices de confianza han caído por tercer año consecutivo, y el estudio destaca el descenso en el índice de compraventa hasta el 64,6%, lo que implica 6,9 puntos menos en un mercado colapsado y con poco que ofrecer.