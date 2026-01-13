Ni los inquilinos, ni las inmobiliarias, ni los propios socios del Gobierno apoyan las últimas medidas con las que Sánchez pretende encarar la grave crisis del alquiler en España. Los primeros las consideran insuficientes, los segundos injustas y los terceros «un grave error». En palabras de los arrendatarios, el último beneficio para caseros anunciado por el Ejecutivo «convierte el mercado del alquiler en un paraíso fiscal para el rentismo».

Este lunes Sánchez ha anunciado que concederá a los caseros que no suban la renta a sus inquilinos una bonificación fiscal del 100% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensará lo que ganarían si incrementaran el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

En este sentido, el sindicato de inquilinos ha lamentado que «con los alquileres en máximos históricos», el Gobierno proponga premiar fiscalmente a los caseros «por mantener precios abusivos». Dado el intervencionismo, apuntan que lo necesario es «bajarlos» y no recompensar a quienes los mantienen: «Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema», han subrayado.

Cabe destacar, además, que la medida no es obligatoria y permitiría a los propietarios elegir entre disfrutar dicha bonificación, subir la renta de la vivienda o expulsar a los inquilinos: «Mientras quienes trabajan pagan impuestos, los caseros reciben bonificaciones por cobrar alquileres, haciendo que paguemos no solo el 60 o 70% del sueldo, sino también una parte vía impuestos», protestan desde el sindicato de afectados.

Sus socios vetan «regalar dinero público»

La medida, en cualquier caso, ha tardado pocas horas en ser vetada por los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, por lo que resulta complicado que, más adelante, la propuesta pase con éxito por el arco parlamentario.

Este mismo lunes, tras conocer las palabras de Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz reaccionó rápidamente contra la propuesta exponiendo que la consideraba «un grave error» el «regalar dinero público a los rentistas» y advirtiendo que Sumar no apoyará al PSOE en esta decisión.

Por su lado, el portavoz de Vivienda del mismo grupo parlamentario, Alberto Ibáñez, ha denunciado que la propuesta del ala socialista del Gobierno «es un regalo inaceptable a los rentistas mientras da la espalda a los inquilinos», señalando que el único decreto que debería presentar Sánchez en la Cámara Baja es uno para frenar la «subida masiva» en los precios de alquiler que va a suponer la renovación de los contratos de casi 600.000 personas en España.

La oposición también ha cargado contra la idea poniendo en valor, por su parte, las 15 medidas «serias y trabajadas» propuestas por Alberto Núñez Feijóo en la misma jornada para solucionar dicha crisis: «Vivienda, improvisación y propaganda. Ese es el nivel», manifestaban en X. La ley de alquiler temporal, en febrero El sindicato de inquilinos de Madrid también ha adelantado que la ley para la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones se votará en el Congreso este febrero. Según han explicado, el propio Gobierno de Sánchez se ha comprometido con ellos este lunes en que así será.