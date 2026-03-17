Indra se desploma un 8%: los accionistas penalizan que Moncloa quiera echar a Ángel Escribano

La cotización de Indra arranca este martes con una caída superior al 8% en el Ibex 35 en medio de una creciente tensión interna que enfrenta a parte del accionariado con el Gobierno, a cuenta de la continuidad del presidente, Ángel Escribano. El detonante ha sido la intensificación de los rumores sobre un posible cese inminente del presidente, figura clave en el equilibrio de poder dentro de la compañía.

El mercado ha reaccionado con rapidez y contundencia ante las informaciones que apuntan a movimientos desde Moncloa para apartar a Escribano de la cúpula de la empresa tecnológica y de Defensa. Los inversores han interpretado este escenario como un riesgo directo para la estabilidad del grupo, lo que ha provocado fuertes ventas desde primera hora de la sesión.

Fuentes del mercado señalan que buena parte del accionariado está alineado con la continuidad de Escribano, al considerar que su perfil garantiza una gestión más orientada a criterios industriales y menos condicionada por decisiones políticas. La percepción de una posible intervención del Ejecutivo ha generado inquietud, especialmente entre inversores institucionales.

Los accionistas cierran filas con Escribano

El desplome bursátil refleja un mensaje claro: el mercado no avala un relevo impulsado desde el ámbito político. En los últimos meses, Indra ha consolidado su posición en el sector de Defensa, con un papel cada vez más relevante en programas estratégicos tanto a nivel nacional como europeo. En ese contexto, cualquier cambio en la cúpula genera incertidumbre sobre la hoja de ruta de la compañía.

Los inversores consideran que Escribano ha sido una pieza clave en ese proceso de fortalecimiento, especialmente en el área de sistemas y Defensa. Su posible salida se interpreta como un giro en la estrategia que podría afectar a contratos en curso, alianzas industriales y proyectos a largo plazo.

Además, el mercado teme que una sustitución precipitada abra una nueva etapa de inestabilidad en la gobernanza de Indra, una empresa que en los últimos años ya ha vivido varios episodios de tensión interna y cambios en su estructura directiva.

Moncloa no quiere perder el control

El movimiento atribuido al Gobierno llega en un momento especialmente sensible para Indra. La compañía está inmersa en varios proyectos estratégicos vinculados al refuerzo de las capacidades de Defensa en Europa, en un contexto marcado por el aumento del gasto militar y la reconfiguración de alianzas industriales.

Desde el Ejecutivo, el control sobre empresas consideradas estratégicas ha sido una constante en los últimos años, especialmente a través de la participación de la SEPI en el capital. Precisamente el enfrentamiento entre la SEPI y Escribano es lo que está deteriorando las relaciones internas.

De cara a completar la adquisición de EM&E (la empresa de los hermanos Escribano), el presidente de Indra ha planteado una fusión, lo que le daría la mayoría accionarial, y es algo por lo que la SEPI y Moncloa no van a pasar. Quieren comprar Escribano (EM&E) y luego fusionarla, para que el Gobierno siga teniendo la mayoría. Esas tensiones son las que dan pie a que Moncloa quiera echar a Ángel Escribano, y que a su vez hacen que Ángel no quiera vender la empresa en la que comparte propiedad con su hermano.

En este caso, la posible salida de Escribano se interpreta como un intento de reforzar el control gubernamental sobre Indra, algo que no ha sido bien recibido por los inversores. La caída del 8% en Bolsa es, en este sentido, una señal de advertencia clara.

En paralelo, algunos fondos han comenzado a revisar su exposición al valor, ante el riesgo de que el conflicto derive en un escenario más complejo que afecte a la ejecución de la estrategia de crecimiento.