Nestlé España y la representación legal de los trabajadores han llegado a un acuerdo sobre el proceso de despido colectivo, a través de un ERE, anunciado por la Compañía el pasado 21 de abril en el marco de su transformación operativa en España.

Como indican desde Nestlé, han centrado sus esfuerzos en llegar a un acuerdo socialmente responsable. El acuerdo, alcanzado dentro del periodo de consultas, afecta finalmente a un máximo de 242 trabajadores, 59 menos de las inicialmente anunciadas.

Así, la negociación ha permitido reforzar las condiciones económicas, con indemnizaciones de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades para los menores de 54 o de 54 con menos de 5 años de antigüedad, mientras que, para el resto, hasta los 63 años, se contempla la opción de un plan de rentas. En ambos casos, además, se incorporan incentivos vinculados a la edad y antigüedad.

Con el objetivo de minimizar el impacto, el acuerdo abre la voluntariedad para quienes quieran acogerse a las salidas con las condiciones del expediente e incluye un conjunto de medidas sociales, como un plan de recolocaciones voluntarias.

Asimismo, contempla la creación de una bolsa de trabajo que dará prioridad a las personas afectadas en el acceso a las vacantes que puedan crearse en la Compañía hasta el 31 de diciembre de 2027, a quienes se les ofrecerá acompañamiento específico.

Nestlé España, que ha abordado el proceso con profunda conciencia del impacto en los trabajadores y sus familias, agradece el compromiso y el trabajo de la parte social y de todos sus colaboradores, y seguirá ofreciendo apoyo a todos ellos mientras dure esta transición.

Nestlé seguirá avazando en en su transformación operativa

El acuerdo permite a la Compañía seguir avanzando en su transformación operativa, adaptándose a los distintos retos del mercado en España, asegurando la viabilidad del negocio para seguir generando valor a largo plazo. Nestlé España afrontará la evolución del sector con un modelo más eficiente, ágil y focalizado en sus marcas estratégicas.

Las salidas se ejecutarán principalmente a finales de julio de este año y en marzo de 2027. También se contempla una ventana de salidas en diciembre de 2026 como parte del plan de recolocaciones internas.