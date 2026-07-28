Asesinada a cuchilladas una mujer de 34 años a manos de su pareja ante sus dos hijos menores en Barcelona
Una mujer de 34 años ha sido asesinada a puñaladas por su pareja en su domicilio de Barcelona, han informado los Mossos d’Esquadra este martes.
El presunto autor de la agresión se ha dado a la fuga tras apuñalar a la mujer en presencia de sus dos hijos en una vivienda de la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, y está siendo buscado por los Mossos d’Esquadra, informa La Vanguardia.
La Policía autonómica ha recibido un aviso hacia las 19.47 horas por una agresión en un domicilio de la calle Andrade de Barcelona y, tras desplazarse al lugar, los agentes han localizado a una mujer herida de gravedad. Tras ser atendida por los servicios de emergencia, estos no pudieron reanimarla y han confirmado su muerte.
La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las causas, indica el cuerpo policial en un mismo comunicado.