Asesinada a cuchilladas una mujer de 34 años a manos de su pareja ante sus dos hijos menores en Barcelona

Una mujer de 34 años ha sido asesinada a puñaladas por su pareja en su domicilio de Barcelona, han informado los Mossos d’Esquadra este martes.

El presunto autor de la agresión se ha dado a la fuga tras apuñalar a la mujer en presencia de sus dos hijos en una vivienda de la calle Andrade, en el distrito de Sant Martí de Barcelona, y está siendo buscado por los Mossos d’Esquadra, informa La Vanguardia.