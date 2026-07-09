Investigan los mensajes y la localización de los teléfonos de las parejas de la madre y la hija asesinadas en Mijas

La principal hipótesis del doble crimen de una madre y su hija en Mijas (Málaga) señala a la violencia de género. Los investigadores buscan a una expareja de la madre con antecedentes por maltrato, sin dejar de lado el interrogatorio al novio de la hija que encontró los cuerpos de las víctimas de madrugada. Se busca en los mensajes y la localización de los teléfonos de las parejas de las dos mujeres asesinadas y de las propias víctimas.

Respecto a esa hipótesis que sitúa a la violencia de género como una de las líneas principales de investigación, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, se ha pronunciado de esta forma: «Se trabaja en todas las hipótesis. Una de ellas, evidentemente, la violencia de género, como no puede ser de otra manera en caso de muerte violenta de una mujer; evidentemente no se puede descartar».

María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, fueron encontradas este miércoles con múltiples puñaladas en su vivienda de la calle Tulipán de Mijas, entre el humo del incendio que comenzaba a prender en su vivienda.

El novio de la hija encontró los cadáveres

Fue alrededor de las 2:00 horas de la madrugada y la persona que encontró los cadáveres de las mujeres fue el novio de la hija. Los vecinos le escucharon gritar y llorar pidiendo auxilio.

Ya dentro de la casa, y tras apagar las llamas, los bomberos hallaron los cuerpos de las dos mujeres con evidentes signos de apuñalamiento. El asesino las mató y luego roció un líquido inflamable alrededor de los cuerpos y le prendió fuego para intentar borrar las huellas del doble crimen.

Revisan la localización de los móviles

Con la violencia de género como principal línea de investigación, la Guardia Civil busca a una expareja de la madre, María. Es un vecino de Málaga que tiene antecedentes por violencia de género y maltrato a parejas anteriores desde el año 2013.

Los agentes quieren saber dónde estaba ese hombre y otros más. Mientras, los investigadores se aplican en estudiar los mensajes de los teléfonos de las víctimas, del novio de la hija y de más personas del entorno cercano a las dos mujeres.

Igualmente, los investigadores buscan establecer dónde estaba cada uno a la hora del crimen gracias a los datos de geolocalización de sus teléfonos móviles.

La autopsia ya ha corroborado que el asesino apuñaló con saña a las mujeres, pero se esperan aún los análisis de toxicología para acabar de determinar las circunstancias del doble crimen.