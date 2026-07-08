Hallan muertas a una mujer y su hija tras un incendio en Mijas: se investiga como violencia machista

La Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia de género la muerte de una madre y su hija, cuyos cuerpos fueron localizados durante la madrugada de este miércoles en el interior de una vivienda incendiada en la barriada de Las Lagunas, en el municipio malagueño de Mijas. Aunque el aviso inicial hacía referencia a un incendio doméstico, las primeras investigaciones han dado un giro después de que los especialistas apreciaran heridas de arma blanca en ambas víctimas.

La alerta se recibió alrededor de las 2:15 horas de la madrugada, cuando varios testigos avisaron al servicio de emergencias 112 al observar llamas y una intensa humareda saliendo de un piso situado en la calle Tulipán. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Mijas, sanitarios del 061, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Tras extinguir el fuego, los bomberos accedieron a la vivienda y confirmaron el fallecimiento de dos mujeres, una de 61 años y otra de 31, madre e hija. Durante la inspección practicada posteriormente por los investigadores y los equipos forenses, se detectaron múltiples lesiones compatibles con heridas provocadas por un arma blanca, un hallazgo que apunta a que ambas podrían haber sido asesinadas antes de que se declarara el incendio.

La principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es que el fuego pudiera haber sido provocado para tratar de ocultar el crimen, si bien todas las líneas de investigación continúan abiertas a la espera del resultado de la autopsia y de la recopilación de nuevas pruebas.

Según ha trascendido, la pareja de una de las fallecidas contaba con antecedentes por violencia de género desde el año 2013. No obstante, ninguna de las dos mujeres figuraba en el sistema VioGén de seguimiento y protección de víctimas, por lo que no existían medidas de protección activas sobre ellas en el momento de los hechos. La investigación permanece ahora bajo secreto mientras los agentes intentan esclarecer la secuencia de lo ocurrido e identificar al posible autor de los hechos para proceder a su detención.

Tras el último caso de violencia machista ocurrido en Rincón de la Victoria (Málaga) hace unos días, las cifras de asesinatos por violencia de género ascendieron a siete en la comunidad autónoma de Andalucía. De confirmarse los indicios de la Guardia Civil en Mijas, la cifra ascendería a nueve víctimas mortales por dicha causa.