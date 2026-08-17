Ni Adidas ni Oysho: el sujetador deportivo perfecto para el gimnasio lo vende Lidl por menos de 8 euros

Lidl vuelve a demostrar que no hace falta gastar una fortuna para renovar el armario deportivo. La cadena alemana cuenta entre su catálogo con diferentes prendas de la marca Crivit, especializada en ropa y accesorios para hacer ejercicio, y entre ellas destaca un sujetador deportivo para mujer que se puede encontrar por 7,49 euros. Una propuesta especialmente interesante para las que buscan una prenda cómoda para acudir al gimnasio, realizar entrenamientos o practicar diferentes actividades deportivas sin tener que recurrir a modelos mucho más caros de firmas como Adidas u Oysho.

El diseño apuesta por una estética deportiva y moderna, con diferentes opciones que incluyen modelos en negro y propuestas con estampados de colores. Uno de los detalles que más llama la atención es la espalda, donde los tirantes adoptan una disposición cruzada que aporta un toque diferente al conjunto y encaja perfectamente con las tendencias actuales de ropa para entrenar. Lidl plantea así una prenda que puede combinarse fácilmente con unas mallas, unos shorts deportivos o incluso con unos leggings de la propia colección Crivit. Además, la cadena muestra imágenes del producto en situaciones de entrenamiento y carrera, lo que refleja el enfoque claramente deportivo del sujetador.

El precio es sin duda uno de sus principales argumentos. 7,49 euros por un sujetador deportivo supone una cantidad bastante baja para aquellas que entrenan con frecuencia y necesitan varias prendas para ir alternándolas durante la semana. La diferencia puede ser todavía más notable frente a determinadas propuestas de marcas deportivas más conocidas, donde este tipo de prendas puede alcanzar precios considerablemente superiores. Lidl ha conseguido convertir precisamente esta relación entre precio y equipamiento deportivo en una de las señas de identidad de Crivit, una marca que en los últimos años ha ido ganando protagonismo.

El sujetador deportivo de Lidl

El producto está disponible en varias tallas, desde la XS (34/36) hasta la L (46/48), y en dos colores (estampado y negro). Además, actualmente acumula una valoración de 4,3 sobre 5 estrellas a partir de 44 opiniones en la tienda online de Lidl. Además, este no es el único sujetador deportivo que Lidl tiene actualmente dentro de su oferta. La colección Crivit incluye diferentes diseños y precios, con algunos modelos que incluso bajan de los siete euros. Entre ellos aparece un sujetador deportivo de 5,99 euros, mientras que otras propuestas se sitúan en torno a los 6,99 o 8,99 euros dependiendo del diseño.

Esto permite encontrar diferentes alternativas según el tipo de entrenamiento, el diseño que se busque o simplemente las preferencias personales a la hora de vestir en el gimnasio. Lidl vuelve a colocar una de sus prendas deportivas entre esas compras que llaman la atención por su precio. El sujetador deportivo de CRIVIT por 7,49 euros combina una imagen pensada para entrenar con diferentes tallas y diseños, convirtiéndose en una alternativa económica para las que quieren renovar su ropa deportiva sin pagar el precio habitual de las grandes marcas.