Otra lesión en España: Nico Williams abandona la concentración de la Selección

Otro jugador lesionado en la Selección española. Nico Williams causa baja en la concentración del equipo de Luis de la Fuente al tener unas molestias en el muslo izquierdo. Tras el duelo ante Croacia en Sevilla, el jugador del Athletic notó unas molestias que no han remitido en los siguientes dos días. Por este motivo, Willias deja la concentración de España.

«Tras las pruebas médicas efectuadas en el día de hoy por los Servicios Médicos de la Federación Española, se ha decidido su desvinculación de la presente concentración para continuar con el proceso de recuperación», explica la RFEF en un comunicado.

Así, Nico Williams se suma a las bajas que ha ido teniendo Luis de la Fuente en esta larga concentración, en la que hay cuatro partidos, de los que ya se han jugado dos. Como novedad, en esta ocasión el seleccionador no llama a ningún jugador en su lugar y la plantilla de España se queda con 25 jugadores.

«Durante la jornada de descanso se realizó un seguimiento exhaustivo de su evolución y, ante la persistencia de las molestias, no ha participado en el entrenamiento de este jueves», añade la Federación sobre la situación de Nico Williams. Aclaran que los servicios médicos del Athletic Club, equipo al que pertenece el jugador, «han sido informados en todo momento sobre la evolución del jugador, que proseguirá su tratamiento y recuperación bajo la supervisión de su club».

Con ello, Luis de la Fuente no puede contar con Nico Williams para los partidos ante la República Checa (este sábado, 3 de octubre, en Oviedo) y contra Croacia (el próximo martes, 6 de octubre, en Split). Nico Williams fue titular en el duelo ante Inglaterra en Wembley, en el que jugó 55 minutos, y disputó 22 minutos en el segundo partido de la Liga de las Naciones ante Croacia en el Sánchez-Pizjuán, en el que marcó un gol.