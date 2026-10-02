Cuándo es el Academy Slam: a qué hora juega Rafa Nadal y cómo verlo por televisión en directo gratis y en vivo online

Una leyenda como Rafa Nadal, ganador de 22 Grand Slam, vuelve a las pistas de tenis. Esta vez, para disputar un torneo de exhibición por el décimo aniversario de su academia y lo hará rodeado de amigos y mitos de este deporte, tanto españoles como extranjeros. A continuación te detallamos la fecha, los horarios y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en el Rafa Nadal Academy Slam.

Cuándo es el Rafa Nadal Academy Slam: horarios de los partidos y participantes

Manacor será este sábado 3 de octubre el epicentro del tenis mundial, ya que varios tenistas de gran nivel durante las últimas décadas se reúnen para disputar el Rafa Nadal Academy Slam, que sirve para festejar el décimo aniversario de este centro fundado por el mallorquín. El formato será de cuatro partidos de dobles y las parejas pelearán por llevarse el triunfo en un super tike-break que promete ser emocionante.

Para este torneo de exhibición que servirá para que Rafa Nadal vuelva a las pistas se han conformado dos equipos. El primero de ellos, obviamente, liderado por el de Manacor, que contará a su lado con David Ferrer, Carlos Moyá y Richard Gasquet. Delante estará el conjunto que encabeza el mítico Andy Murray, que no ha querido faltar a esta celebración del décimo aniversario de la academia de su amigo. Al escocés le acompañarán Marat Safin, Fabio Fognini y Dominic Thiem.

En cuanto al horario de los partidos, como ya hemos mencionado, el Rafa Nadal Academy Slam tendrá cuatro partidos de dobles que se jugarán con un super tie-break. El primero de ellos será a las 17:00 horas, el segundo a las 18:00 horas, el tercero a las 19:30 horas y a las 21:00 horas comenzará el que cerrará este gran día que se vivirá en Manacor. Todavía no se ha desvelado el orden de los choques ni quiénes jugarán cada uno de ellos.

Dónde ver en directo gratis y por TV el Rafa Nadal Academy Slam

Movistar+ es el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los cuatro partidos que se jueguen durante el Rafa Nadal Academy Slam. Esto quiere decir que todos los encuentros que se van a disputar a lo largo del día en las instalaciones manacoríes se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Plus+, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España. Los clientes de este operador tienen la opción de descargar su aplicación en un teléfono móvil, en una tablet o en una smart TV y así ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en Mallorca.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que acontezca en este emocionante Rafa Nadal Academy Slam, donde vamos a tener un enviado especial en Mallorca cubriendo el evento. Publicaremos la crónica de los eventos y también vamos a compartir con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en Manacor.

Dónde escuchar por radio el Rafa Nadal Academy Slam

Para terminar, aclarar a todos aquellos seguidores de Rafa Nadal y de este deporte que no vayan a poder ver en directo por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este evento de exhibición van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Manacor para contar lo que esté ocurriendo en la pista de la academia del mítico tenista ganador de 22 Grand Slam.