Críticas en Portugal a Jorge Jesus por la gestión del ‘caso Cristiano’: «Ego inflamado»

La marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal ha desatado una ola de críticas, tanto al seleccionador como al jugador. A nivel nacional la respuesta ha sido muy contundente, los aficionados lusos han colocado una pancarta que señala directamente a Jorge Jesus en la rotonda contigua a la sede de la Federación Portuguesa de Fútbol.

El mensaje es muy claro. En primer lugar, ponen en valor al delantero por su aportación histórica a la selección: «Gracias Cristiano por todo lo que has hecho por Portugal. Siempre serás nuestro capitán». Después, el entrenador se lleva la peor parte, con varias acusaciones directas: «No has estado a la altura. Tratas mal a un capitán. Ego inflado».

La distribución de los carteles también ha sido muy llamativa. De los tres que se han instalado, se ha retirado el que está junto a las instalaciones de la Federación Portuguesa de Fútbol, ya que no es un espacio autorizado para este tipo de publicidad. Los dos restantes se encuentran en las inmediaciones del Estadio da Luz y el Aeropuerto de Lisboa.

El crecimiento de la tensión era algo predecible, aunque tocará esperar para ver el alcance total de las consecuencias. Por el momento, Jorge Jesus ha dejado claro que optará por terminar el último encuentro de la Liga de Naciones, en el que se enfrentarán a Noruega. El posible retiro definitivo del ex del Real Madrid sigue inquietando a los lusos.

Reacciones de todo tipo

La figura de Cristiano Ronaldo va más allá del fútbol, incluso sus rivales han reivindicado su valor. El último en hacerlo ha sido Rasmus Hojlund, que celebró ante Portugal haciendo la mítica celebración del delantero, que es uno de sus ídolos de la infancia. Además, la cosa no se quedó ahí, el danés empujó a Jorge Jesus cuando se acercó a saludarle después del encuentro.