El presidente de Madeira: «Dentro de 30, 40 o 50 años nadie sabrá quién es Jorge Jesús, de Cristiano nos acordaremos todos»

La marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa ha causado un terremoto en el fútbol mundial. La leyenda, ahora jugador del Al Nassr, decidió no continuar tras no contar en los planes de Jorge Jesús en la clasificación a la UEFA Nations League.

Después de no disputar ni un minuto ante Noruega y con la premisa de que tampoco lo haría ante Dinamarca, Cristiano Ronaldo decidió abandonar la concentración lusa. Este acontecimiento va más allá del fútbol, y Miguel Albuquerque, presidente del gobierno regional de Madeira desde 2015, se posiciona del lado de la figura del deporte.

«Dentro de 30 años, nadie sabrá quién era el entrenador, nadie sabrá quién estaba al mando de la selección portuguesa de fútbol, nadie sabrá quién comentaba los partidos, pero todo el mundo —dentro de 30, 40 o 50 años— sabrá quién es él: Ronaldo», dejó claro a los medios en un acto. «Esa es la diferencia entre la grandeza y la mediocridad», añadió directamente sobre el técnico del combinado luso.

«Ronaldo fue un jugador que promocionó y dio prestigio a Portugal a lo largo de una carrera de más de 25 años. En otras palabras, es uno de los portugueses que más prestigio ha aportado a Portugal», continuó Albuquerque sobre la leyenda del fútbol tal y como recoge el medio RTP.

«Nosotros, aquí en Madeira, apoyamos a Cristiano», continuó. «Lo que importa en este momento es que mantenga lo que siempre ha sido: un jugador de primer nivel y un portugués que representó el nombre del país y lo proyectó más allá de sus fronteras como nadie lo ha hecho», dijo acerca del icono del país portugués.

Jorge Jesús no cuenta con Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa

Cristiano Ronaldo, que no llegó a los 70 minutos ante Gales y no jugó frente a Noruega antes de abandonar la concentración previo al partido ante Dinamarca, afronta con 41 años los últimos torneos internacionales de su carrera. El ahora delantero del Al Nassr no ha perdido el talento ni el olfato innato goleador.

Mientras tanto, los lusos vencieron 2-4 a Dinamarca en Copenhague para prácticamente cerrar su pase (nueve puntos de nueve posibles) a la próxima fase de la UEFA Nations League con tres partidos aún por disputar.