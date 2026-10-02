Pimblett quiere ‘hacerse un McGregor’ con Ilia Topuria: «Le mandaré de vuelta al peso pluma»

Ilia Topuria sigue buscando rival después de su derrota frente a Justin Gaethje en la Casa Blanca. En ese sentido, la UFC sigue muy interesada en un duelo frente a Paddy Pimblett, que sería muy potente a nivel mediático. El británico no suele morderse la lengua y deja caro que quiere que El Matador sea su próximo rival: «Ahora mismo no tengo ninguna pelea cerrada, pero me encantaría pelear contra Ilia Topuria. Le ganaré tan contundentemente que le mandaré de vuelta al peso pluma».

The Ultimate Fighter (TUF) es un reality de televisión estadounidense organizado por la UFC. Dos peleadores del mismo peso se convierten en entrenadores y protagonizan el combate final, después de que alguno de sus luchadores se lleve el famoso contrato exclusivo de seis cifras. The Baddy quiere que ese sea el escenario para enfrentarse al hispano-georgiano.

Conor McGregor es uno de los reyes del TUF, ya que participó en la edición del 2015. El irlandés venció a José Aldo con un KO espectacular en trece segundos. Pimblett piensa que vencerá a Topuria de la misma forma: «Creo que protagonizaríamos una temporada brillante de The Ultimate Fighter porque lo sacaría de quicio, y cuando llegue el momento de la pelea, lo venceré tan rápido como McGregor venció a Aldo».

El combate entre ambos llevaría la viralidad por bandera, ya que los dos se manejan de forma sobresaliente en el micrófono. Además, su rivalidad lleva mucho tiempo creciendo, de hecho, en 2022 llegaron a las manos en un hotel de Londres. En una entrevista para Kolos MMA, el británico asegura que dejarían público pegado a la pantalla: «Serían seis semanas muy entretenidas, como mínimo».

Qué rivales podrían enfrentarse a Ilia Topuria

El hispano-georgiano quiere recuperar las buenas sensaciones después de perder su invicto. Por el momento, la UFC no ha confirmado quién será su próximo oponente. La revancha frente a Justin Gathje es una posibilidad, pero Arman Tsarukyan también se presenta como un claro contendiente al título. Por otro lado, la pelea con Pimblett tendría el componente mediático a su favor.