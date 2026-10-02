Stewart y Buchanan lideran el Dunhill que reúne a estrellas como Gareth Bale

Michael Stewart y Jack Buchanan comparten el liderato del Alfred Dunhill Links Championship tras una primera jornada que también dejó protagonismo español. Ambos firmaron tarjetas de 65 golpes, siete bajo par, mientras que Iván Cantero se situó en cabeza de la competición por equipos junto a Thomas Jermoluk. Un arranque con dos líderes individuales y una clasificación apretada en los históricos campos escoceses.

Stewart fue uno de los nombres propios del día. El escocés, de 36 años, completó su recorrido en Carnoustie apenas veinticuatro horas después de terminar segundo en el Duddingston Classic, prueba del circuito Tartan Pro. Sin apenas descanso, pasó de competir en el calendario local a colocarse al frente de un torneo del DP World Tour.

Su actuación alimenta las esperanzas de otro triunfo escocés después de la victoria de Bob MacIntyre en 2025. Stewart, que este año ya había ganado en Montrose y Portlethen, encontró en el eagle del hoyo 12 un impulso para su ronda. Su conocimiento de estos campos y la comodidad con el viento fueron dos de las claves de su estreno.

Buchanan igualó su resultado en Kingsbarns y ambos afrontan la segunda jornada con un golpe de ventaja sobre Casey Jarvis y MJ Daffue. La presencia sudafricana resulta contundente: los siete jugadores que aparecen inmediatamente detrás de los líderes pertenecen a ese país. Dean Burmester, Brandon Stone, Daniel Van Tonder, Christiaan Burke y Hennie Du Plessis están a dos golpes de la cabeza.

Fitzpatrick sigue al acecho

Matt Fitzpatrick tampoco perdió de vista el liderato. El campeón de 2023 y número cuatro del mundo entregó una tarjeta de 68 golpes en Carnoustie para quedarse a tres de Stewart y Buchanan. Brooks Koepka terminó un golpe más atrás y mantiene las opciones de convertirse en el primer estadounidense que conquista el torneo.

Cantero pone el acento español

En la competición por equipos, Cantero y Jermoluk alcanzaron los doce bajo par, el mismo resultado que Daffue y Paul Harris. James Milner también tuvo un buen debut: junto al profesional Sean Crocker, firmó diez bajo par y se colocó a dos golpes de los líderes.

El campeonato reparte cinco millones de dólares y combina la competición profesional con parejas de jugadores y aficionados. St Andrews, Carnoustie y Kingsbarns acogen esta edición, la vigesimoquinta, que culminará el domingo en el Old Course, con el liderato todavía abierto.

Bale, entre los famosos presentes

El Alfred Dunhill Links también reúne a numerosos rostros conocidos, con Gareth Bale, James Milner y Ruud Gullit entre los representantes del fútbol, junto a figuras como Kelly Slater, Steve Redgrave y A. P. McCoy. La música aporta nombres como Ronan Keating, Tom Chaplin, Dave Farrell, Mike Rutherford y Huey Lewis a una cita que celebra su vigesimoquinta edición y que ha recaudado millones para fines benéficos. Su fundación, creada en 2011, impulsa la formación de jóvenes golfistas aficionados en Escocia y Sudáfrica, además de apoyar a la Universidad de St Andrews y la conservación del patrimonio histórico de la ciudad.