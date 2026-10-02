Ni Skechers ni Asics: las zapatillas más recomendadas por los podólogos son estas Hoka con 60 euros de descuento

Hay unas zapatillas que llevan tiempo ganando protagonismo entre los que buscan algo más que un diseño atractivo, y ahora pueden encontrarse con una importante rebaja. Se trata de las Hoka Clifton 10, uno de los modelos más conocidos de la firma especializada en calzado deportivo, que actualmente se pueden comprar con 60 euros de descuento en Deporvillage. La tienda online las vende en color verde claro para mujer por 99,95 euros, frente a los 160 euros que marcaba anteriormente su precio recomendado.

Una rebaja del 38% que convierte a este modelo en una alternativa especialmente interesante para las que pasan muchas horas caminando, hacen ejercicio o simplemente quieren apostar por unas zapatillas cómodas para el día a día. Y es que la Clifton 10 no es una zapatilla cualquiera dentro del catálogo de Hoka. Es la décima generación de una de sus líneas más populares y está concebida como una zapatilla de entrenamiento diario que combina amortiguación, estabilidad y comodidad.

De hecho, diferentes análisis realizados por especialistas en podología y salud del pie han situado a este modelo entre las mejores opciones para caminar o hacer ejercicio. Un ejemplo es el podólogo y cirujano especializado en pie y tobillo Tom Biernacki, que ha analizado específicamente las Clifton 10 y las compara con otros modelos de referencia, destacando su planteamiento como zapatilla de entrenamiento diario con una buena combinación de amortiguación y soporte.

Las Hoka Clifton 10 rebajadas

Uno de los motivos por los que las Hoka Clifton 10 llaman la atención de los expertos está precisamente en su geometría. La marca utiliza una mediasuela alta y la tecnología MetaRocker, una característica que busca favorecer una transición fluida desde el talón hacia la parte delantera del pie. Según los análisis especializados, esto puede resultar especialmente interesante para personas que buscan reducir la necesidad de flexionar demasiado los dedos durante la marcha. La propia tecnología de Hoka está pensada para conseguir una pisada progresiva y fluida, algo que también ha contribuido a convertir sus zapatillas en una opción habitual para caminar y correr.

También incorporan un upper de punto jacquard que busca combinar transpirabilidad y sujeción, mientras que la suela utiliza goma Durabrasion para mejorar la resistencia al desgaste. El modelo está pensado principalmente para running sobre asfalto y superficies urbanas, aunque su comodidad hace que también sea una alternativa muy utilizada para caminar o pasar muchas horas de pie.

Eso sí, que una zapatilla esté bien valorada por podólogos y expertos no significa que sea adecuada para todos los pies. Las Clifton 10 están orientadas fundamentalmente a pisadas neutras y ofrecen una estabilidad moderada, por lo que quienes tengan necesidades específicas deberían consultar con un profesional antes de elegirlas. Para las que encajen con sus características, la oferta actual de Deporvillage resulta difícil de pasar por alto. Las Hoka Clifton 10 en color verde claro para mujer han bajado de 160 a 99,95 euros, lo que supone ahorrar 60 euros en uno de los modelos de Hoka que más atención está recibiendo entre corredores y especialistas. Además, la tienda online indica que los pedidos superiores a 49 euros cuentan con envío gratuito en España y ofrece un plazo de devolución de 30 días.