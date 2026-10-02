Así se fabrica el arroz de pescado de la sección ‘Listo para comer’ de Mercadona: «El caldo es un elaborado que viene de la sección de cocina»

El arroz de pescado del Mercadona es uno de los grandes éxitos de ‘Listo para llevar’, la sección estrella de la cadena más importante de supermercados. La empresa valenciana ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha contado todos los secretos sobre uno de los productos que más consumen los españoles y portugueses que guardan fidelidad a los supermercados de Juan Roig. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el arroz de pescado del Mercadona.

Juan Roig viene apostando en los últimos tiempos por una sección ‘Listo para comer’ en la que Mercadona ofrece todo tipo de platos cocinados de la mejor calidad a sus clientes. Esto viene con la idea visionaria del empresario valenciano de que esta sección sería un éxito porque las cocinas, al menos a la hora de comer, están llamadas a desaparecer conforme a la rutina laboral de las personas en pleno 2026.

«Lo dije y lo mantengo: a mitad del siglo XXI no habrá cocinas. Espero vivirlo. Yo calculo que sí, porque quedan 25 años y yo quiero llegar a los 100 años. Cada vez la cocina tiene menos importancia en los hogares y en el ‘listo para comer’ ya ganamos dinero, y continúa creciendo», afirmó en su día Juan Roig, y su predicción se está cumpliendo con un notable éxito que está teniendo una sección que cada vez acapara más protagonismo en el supermercado.

Esto ha ayudado a que Mercadona firmara el pasado año 2025 los mejores años de su historia con unos números de récord, con una facturación de 41.858 millones (un 8% más que en 2024) y un beneficio neto de 1.729 millones de euros. Además, durante los 12 meses de 2025, creó 5.000 nuevos puestos de trabajo hasta llegar a los 115.500 empleados entre España y Portugal, con los que se compartió más de 1.000 millones de euros en concepto de mejora de jornada.

El secreto del arroz y pescado del Mercadona

Mercadona ha compartido en las redes sociales un vídeo en el que se desvelan todos los secretos de uno de los platos estrella de su sección ‘Listo para comer’, que es el popular arroz de pescado. La familia Martínez, que es la encargada de elaborar este producto, explica paso a paso cómo se elabora este plato.

«El proceso empieza cuando se dosifica la llanda la línea de forma automática», comienzan diciendo en el vídeo donde enseña cómo dosifican el arroz con un «volumétrico». «Después añadimos el pescado y ya el siguiente punto es el caldo, que es un elaborado que viene de la sección de cocina», dice sobre el famoso caldo de pescado del Mercadona que tantas paellas ha protagonizado en los últimos años en nuestro país.

«De ahí va hacia el horno: lo horneamos, pasa por un túnel de frío y lo envasamos en la sala blanca», sigue. «Una vez envasado, pasa por rayos X, etiquetado y se hace una revisión final donde nuestro equipo revisa para que llegue a vuestras casas en perfecto estado», cuenta.