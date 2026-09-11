Supermercados abiertos hoy en Cataluña: horario de Mercadona, Lidl, Aldi, Carrefour y otros

Hoy viernes 11 de septiembre es festivo en toda Cataluña por la Diada y aunque muchos aprovecharán el puente para irse de escapada o para descansar, también son muchos los que tienen pensado ir al supermercado a hacer la compra. Conviene entonces tener claros los horarios de Mercadona, Lidl, Aldi, Carrefour, DIA y el resto de cadenas, ya que no todas siguen el mismo criterio, por lo que antes de salir a hacer la compra repasamos cuáles abren hoy, cuáles cierran y qué establecimientos han optado por reducir su horario.

No olvidemos que la Diada al caer este año en viernes, propicia que muchos catalanes tengan por delante ese puente de tres días ya mencionado. La jornada recuerda la caída de Barcelona en 1714 durante la Guerra de Sucesión Española y, como es habitual, se han convocado distintos actos y manifestaciones. Pero al margen de puentes y de las celebraciones, el hecho de que sea festivo afecta también a la actividad comercial y puede complicar algo tan cotidiano como hacer la compra para el fin de semana. Veamos entonces todos los horarios de los supermercados hoy 11 de septiembre.

Mercadona

Fiel a su política de cierres en festivos y domingos, Mercadona cerrará hoy viernes sus tiendas en Cataluña. Cierto es que algunos festivos de este mismo año ha abierto, pero porque coincidían sobre todo con ser sábado, uno de los días donde más personas hacen la compra en el supermercado. Sin embargo hoy las tiendas de la cadena valenciana cierran aunque mañana sábado volverán a abrir como de costumbre con su horario habitual de 09:00 a 21:30 horas.

Lidl

Con Lidl en cambio, no hay una respuesta que sirva para todas sus tiendas. Muchos de sus supermercados no abren hoy, pero podemos encontrar excepciones y establecimientos que trabajan con un horario especial durante los festivos. Por eso, antes de acercarnos al Lidl que tengamos más cerca, merece la pena comprobar su horario. No podemos tomar como referencia una tienda de Barcelona para saber qué hará otra de Girona o Tarragona, e incluso dentro de una misma ciudad puede haber diferencias.

Aldi

Aldi parece que hará lo mismo que sucede con Lidl con tiendas que abrirán y otras que van a estar cerradas, de modo que antes de ir conviene hacer consulta en su web y más teniendo en cuenta que las tiendas que abran es posible que en su mayoría lo hagan en horario reducido de 12:00 a 20:00 horas.

DIA

DIA es otra de las cadenas que puede sacarnos de un apuro en festivo, especialmente por la cantidad de tiendas de proximidad que tiene repartidas por Cataluña. No existe, sin embargo, un horario para todos sus establecimientos este 11 de septiembre. Podemos encontrar tiendas abiertas y otras cerradas, de modo que en este caso es especialmente útil recurrir al buscador de DIA y comprobar el supermercado al que queremos acudir.

Carrefour

Carrefour tampoco abre hoy todos sus centros. De hecho la mayoría de grandes centros que están en centros comerciales cerrarán, pero tenemos las tiendas Carrefour Market y, especialmente, Carrefour Express, que suelen abrir domingos y festivos, especialmente las últimas y en horario de 09:00 a 22:00 aunque algunas tienen horario reducido hasta las 12:00 horas y otras incluso cierran más tarde de las diez de la noche.

Consum

Si estamos en Barcelona, Consum es una de las cadenas en las que tendremos más opciones para comprar hoy. Y además hay establecimientos con horarios bastante amplios entre las 09:00 y 22:00 horas, pero no será en todas las tiendas por igual. Dependiendo de cada barrio podemos encontrar también tiendas cerradas, así que será bueno buscar en su página web.

Bonpreu y Esclat

Todo lo contrario ocurre con muchos Bonpreu y Esclat. La cadena ha marcado el 11 de septiembre como día de cierre en numerosos supermercados por no decir todos, aunque es posible que se den algunas excepciones así que conviene entrar en la web de cada uno de estos supermercados, que son muy populares en Cataluña y comprobar horario de la tienda que sea de nuestro interés.

Caprabo

Caprabo no tiene un horario único que podamos aplicar a todas sus tiendas este viernes. Y teniendo en cuenta la cantidad de supermercados que tiene en Cataluña, es fácil que encontremos diferencias según el municipio. Si tenemos que comprar precisamente en esta cadena, es mejor mirar antes en la web nuestro Caprabo y no guiarnos por el horario habitual de los viernes.

Condis

Condis puede ser otra opción, sobre todo en Barcelona, donde cuenta con muchas tiendas de barrio. Algunos de estos supermercados trabajan habitualmente domingos y festivos, pero esto no significa que todos abran durante la Diada. Además, las horas de cierre pueden ser muy diferentes entre establecimientos. Si pensamos hacer la compra a última hora del día, conviene comprobarlo antes.

Alcampo

En Alcampo también encontramos cambios por el festivo. En otras ocasiones ha abierto, pero este 11 de septiembre no ocurrirá lo mismo y la mayoría de sus establecimientos estarán cerrados, aunque no olvidemos que tiene también el formato de tienda Mi Alcampo que suele abrir todos los días sin excepción en horario de 08:00 a 23:00 horas.

Supercor

Y por último, para quienes necesiten comprar cuando gran parte de los supermercados ya han cerrado, Supercor puede ser una alternativa. Sus tiendas suelen tener horarios más extensos y la mayoría de estos establecimientos abren también domingos y festivos. Eso sí, tampoco podemos hablar de un horario general para toda Cataluña. Antes de salir, y especialmente si vamos por la tarde o por la noche, merece la pena comprobar hasta qué hora permanece abierta la tienda más cercana.