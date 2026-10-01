Cielos nubosos y lluvia en Andalucía, mejoría hacia la tarde, según AEMET

Cielos nubosos en el conjunto del territorio andaluz, con precipitaciones débiles que podrán ir acompañadas de chubascos localmente intensos en las sierras del tercio oriental. A lo largo de la tarde, se espera que se abran claros de oeste a este. En la costa mediterránea, las nubes bajas persistirán, especialmente en el área del Estrecho, mientras que las temperaturas experimentarán cambios ligeros y los vientos serán flojos y variables.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 1 de octubre

Cielo despejado y sol radiante en Sevilla

El día en Sevilla se presenta con un cielo despejado que se despereza lentamente, dejando ver el sol que asoma con energía a primera hora, marcando un inicio claro. Las temperaturas oscilarán desde los 18 grados de la madrugada hasta alcanzar un cálido pico de 33 grados en pleno esplendor del día. Con un viento casi inexistente, la sensación térmica se mantendrá en un nivel similar a la temperatura, aunque el ambiente será algo pesado debido a la humedad que puede llegar al 100% en algunas horas.

Ya por la tarde, el sol brillará intensamente, brindando una calidez que invitará a disfrutar de actividades al aire libre. A medida que el día se desvanezca, la temperatura descenderá suavemente hacia los 19 grados y la puesta del sol a las 20:07 nos regalará un espectáculo visual digno de recordar. En resumen, un día sin riesgo de lluvias, ideal para hacer planes bajo el radiante cielo sevillano.

CÃ³rdoba: cielo gris y rachas de viento

La jornada se presenta en Córdoba con un aire de inquietud, como si la naturaleza misma se preparara para desatar su furia. Desde las primeras horas, un cielo grisáceo asienta su peso sobre la ciudad, mientras el viento sopla con fuerza, anticipando la llegada de un tiempo cambiante y revuelto.

A medida que avanza la mañana, la temperatura se situará en 17°C, con sensaciones que alcanzarán hasta los 32°C. No obstante, la tarde traerá consigo ligeras lluvias, con una probabilidad del 5% y rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 35 km/h. Con el sol ocultándose a las 20:02, es recomendable llevar un paraguas por si acaso, ya que lo que comienza como un día caluroso puede transformarse en un sorpresivo chaparrón.

En Huelva, cielo despejado y ambiente cálido

La jornada se presenta con tiempo estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 18 y 31 grados. Aunque hay una leve probabilidad de lluvia durante la mañana, no se esperan cambios significativos en la tarde y el viento será casi imperceptible.

Un ambiente cálido invita a disfrutar del día al aire libre, ideal para pasear por las calles y disfrutar de una terraza al sol. Es una excelente oportunidad para realizar actividades diarias con toda calma y tranquilidad.

Cielo nublado y ambiente variable en CÃ¡diz

Amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado que promete un día variable. La temperatura mínima se sitúa en 21°C, mientras que la humedad relativa alcanzará el 55%, lo que hará que el ambiente se sienta agradable pero ligeramente fresco. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es del 40%, sobre todo hasta mediodía, por lo que se recomienda tener un paraguas a mano. El viento soplará suavemente desde el oeste a 15 km/h, sin superar las ráfagas de 5 km/h.

En la tarde, el cielo se mantendrá nublado, pero se espera que el ambiente se torne más cálido, alcanzando una temperatura máxima de 27°C y una sensación térmica de hasta 30°C. A partir de la tarde-noche, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que permitirá disfrutar de una agradable puesta de sol a las 20:08. Con aproximadamente 12 horas de luz, será una jornada ideal para pasear por la playa y disfrutar de la belleza gaditana.

JaÃ©n: cielo despejado y posible lluvia nocturna

La mañana en Jaén se presenta con un cielo poco nuboso, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 21 grados, con una sensación térmica similar y el viento sopla suave del noreste. A medida que avance el día, el ambiente se caldeará, alcanzando una máxima de 30 grados en la tarde. No se descartan algunas lluvias ligeras, especialmente hacia la noche, así que es recomendable llevar un paraguas por si acaso. ¡Un día que invita a lucir ropa cómoda y disfrutar del aire libre!

Cielo despejado y tarde cálida con posibilidad de lluvia en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado y temperaturas frescas, con mínimas que rondarán los 20°C, mientras el viento sopla desde el sureste a 15 km/h. A medida que avance el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 29°C en la tarde, pero la atmósfera se mantendrá en su mayoría estable, con una probabilidad mínima de lluvia.

Sin embargo, a medida que caiga la tarde, es recomendable llevar un paraguas, ya que podrían presentarse algunas precipitaciones ligeras por la noche. Mantenerse hidratado es clave, ya que la humedad alcanzará niveles significativos, fluctuando entre el 60% y el 95%.

Granada: ambiente fresco con probabilidad de lluvia

En la mañana, Granada disfrutará de un ambiente fresco y un cielo parcialmente nublado que puede dar paso a algunas brumas. Las temperaturas rondarán los 17 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 31, por lo que es recomendable salir abrigados.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche, aunque no se descartan claros ocasionales. Será un buen momento para llevar un paraguas, ya que el viento soplará suave del norte, brindando un toque de frescura a la jornada.

AlmerÃ­a: cielo despejado con chubascos a la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de un fresco despertar, con temperaturas alrededor de los 22 grados. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad irá en aumento y se esperan chubascos intermitentes por la tarde, de manera que el mercurio podría alcanzar los 29 grados, ofreciendo un contraste notable.

A medida que caiga la tarde, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica ascienda hasta los 31 grados. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, ya que se prevén precipitaciones puntuales más adelante, al caer la noche.